台灣美國中國
華盛頓將促進美台貿易 增加船艦戰機穿越台灣海峽
發表時間：
一位美國高級官員周五8月12表示，華盛頓將加強與台灣的貿易關係，並在台灣海峽進行更多的空中和海上穿行，以回應中國的"挑釁"行動。
廣告
白宮亞太協調員庫爾特-坎貝爾（Kurt Campbell）透露，"在未來幾天"將公布一份關於貿易的"雄心勃勃的路線圖"。
這位拜登總統的顧問還說，北京利用美國眾議院議長南希-佩洛西最近對台灣的有爭議的訪問，“試圖破壞台灣的現狀”。他並重申，佩洛西這次訪台與華盛頓當局的政策是"一致"的，而中國的反應"過度"。
坎貝爾認為，北京利用這一借口"對台灣發起壓力運動，以改變現狀，危害台灣海峽的和平與穩定"。他補充說，中國的行動"繼續是挑釁性的、破壞穩定的，和前所未有的"。
法新社8月13日的這個報道說，北京被南希-佩洛西上周對台灣的訪問所激怒，在該島周圍展開了數天的空中和海上演習。
作為回應，美國重申其對該地區的承諾。坎貝爾說，拜登政府將"繼續加強與台灣的關係，包括繼續推進我們的經濟和貿易關係"。
坎貝爾還表示，“美國的船隻和飛機將"在未來幾周內"更多地穿越台灣海峽”。
他解釋說，美國軍隊"將繼續在國際法允許的地方飛行、航行或行動"，但他沒有具體說明在台灣海峽部署的性質或時間。
有關中國決定停止與美國在氣候方面的合作問題，這位官員說，華盛頓繼續“開放”與北京的溝通渠道。
台灣政府對美國的這個宣布表示歡迎。在一份聲明中，台灣外交部對美國這些"維護台海安全和地區和平的具體行動"表示"真誠的感謝"。