華盛頓將促進美台貿易 增加船艦戰機穿越台灣海峽

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美國羅納德-里根號和卡爾-文森號航母打擊群與英國伊麗莎白女王號航母打擊群和日本海上自衛隊日向級直升機驅逐艦在菲律賓海聯合行動2021年10月3日美國印太司令部發布照片

一位美國高級官員周五8月12表示，華盛頓將加強與台灣的貿易關係，並在台灣海峽進行更多的空中和海上穿行，以回應中國的"挑釁"行動。

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白宮亞太協調員庫爾特-坎貝爾（Kurt Campbell）透露，"在未來幾天"將公布一份關於貿易的"雄心勃勃的路線圖"。

這位拜登總統的顧問還說，北京利用美國眾議院議長南希-佩洛西最近對台灣的有爭議的訪問，“試圖破壞台灣的現狀”。他並重申，佩洛西這次訪台與華盛頓當局的政策是"一致"的，而中國的反應"過度"。

坎貝爾認為，北京利用這一借口"對台灣發起壓力運動，以改變現狀，危害台灣海峽的和平與穩定"。他補充說，中國的行動"繼續是挑釁性的、破壞穩定的，和前所未有的"。

法新社8月13日的這個報道說，北京被南希-佩洛西上周對台灣的訪問所激怒，在該島周圍展開了數天的空中和海上演習。

作為回應，美國重申其對該地區的承諾。坎貝爾說，拜登政府將"繼續加強與台灣的關係，包括繼續推進我們的經濟和貿易關係"。

坎貝爾還表示，“美國的船隻和飛機將"在未來幾周內"更多地穿越台灣海峽”。

他解釋說，美國軍隊"將繼續在國際法允許的地方飛行、航行或行動"，但他沒有具體說明在台灣海峽部署的性質或時間。

有關中國決定停止與美國在氣候方面的合作問題，這位官員說，華盛頓繼續“開放”與北京的溝通渠道。

台灣政府對美國的這個宣布表示歡迎。在一份聲明中，台灣外交部對美國這些"維護台海安全和地區和平的具體行動"表示"真誠的感謝"。