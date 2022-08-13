《魔鬼詩篇》作者拉什迪在紐約州遇刺後靠呼吸機維持生命

拉什迪遇刺

因《魔鬼詩篇》而被伊朗追殺的英國作家撒勒曼-拉什迪（資料圖片）

因寫《魔鬼詩篇》而被伊朗前精神領袖霍梅尼簽發教令“法特瓦”追殺的英國作家撒勒曼-拉什迪（Salman Rushdie）8月12日在紐約州一個會議上被一名男子刺傷頸部和腹部後，被安上了呼吸機維持生命。

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據這位著名作家的經紀人安德魯-懷利（Andrew Wylie）周五晚對《紐約時報》說："消息並不樂觀"。“他可能會失去一隻眼睛；他手臂的神經被切斷，他的肝臟被刺傷”。該經紀人補充說，“75歲的拉什迪先生已被置於生命支持系統上”。

紐約州警察少校尤金-斯坦尼斯澤夫斯基（Eugene Staniszewski）告訴記者，在紐約州北部喬托誇的一個文化中心的舞台上發生刺殺事件後，薩勒曼-拉什迪立即被直升機送往最近的醫院，在那裡接受了緊急手術。

警方在上午11點（格林尼治標準時間15點）前不久宣布，一名男子"衝上（演講廳）的舞台，（攻擊）薩勒曼-拉什迪和他的對話者"，"刺傷"作家的"頸部"，還"刺傷了腹部"。

會議主持人、73歲的拉爾夫-亨利-里斯（Ralph Henry Reese）"面部受了輕傷"。

兇手來自新澤西

斯坦尼斯澤夫斯基少校說，襲擊者立即被逮捕並被拘留，他透露，襲擊者是24歲的哈迪-馬塔爾（Hadi Matar），家住新澤西州。

拉什迪先生被刺殺之前，即將在這個離水牛城100公里的小鎮上發表文學演講，該鎮靠近美加之間的伊利湖。

政治學教授卡爾·萊萬（Carl LeVan）當時正在觀眾席上，他通過電話告訴法新社說，一名男子跳上拉什迪先生坐着的舞台上，猛刺了他幾刀，"試圖將他殺死"。

撒勒曼-拉什迪1947年6月19日，在印度獨立前兩個月，出生於孟買，在一個不信教、富有、進步和有文化的穆斯林知識分子家庭長大。他出版的《魔鬼詩篇》使部分穆斯林世界為之沸騰，導致伊朗阿亞圖拉-魯霍拉-霍梅尼在1989年發布"法特瓦"，要求對他進行暗殺。

隨後，他被迫在警察的保護下，從一個藏匿處到另一個藏匿處，隱姓埋名地生活。

然後，他面臨著巨大的孤獨，由於與妻子--美國小說家瑪麗安-維金斯（Marianne Wiggins）的分手而變得更糟，而《詩篇......》就是獻給她的。