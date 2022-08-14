亞美尼亞首都埃里溫發生爆炸釀至少1死20傷

亞美尼亞

高加索國家亞美尼亞當局周日說，當天在其首都埃里溫的一個商業區發生了一次原因不明的爆炸，造成至少一人死亡，約20人受傷。

廣告 繼續瀏覽後續

據該國緊急情況部的一份聲明說："根據初步數據，發生了爆炸，引發了火災"，根據初步評估，報告有一人死亡，"約20人受傷"。

爆炸發生在下午早些時候，地點在蘇爾馬魯批發市場，其原因尚不清楚。

社交網絡上流傳的視頻和照片顯示，一股厚厚的黑煙升入天空。在一段視頻中，可以聽到連續的幾聲爆炸，就像煙花的噼啪聲。

據緊急情況部稱，有十輛消防車在現場，另有十輛消防車正在趕來協助。

亞美尼亞是一個約有300萬人口的高加索小國，自2020年與鄰國阿塞拜疆的戰爭以慘敗和重大政治危機而告終以來，一直在經歷一個困難時期。