拉什迪脫離生命危險 兇手出庭被控謀殺未遂 拒認罪

拉什迪遇刺

英國作家拉什迪（Salman Rushdie）已脫離生命危險。這位作家8月12日星期五在紐約州參加一個文學節時遭持刀襲擊，目前仍住院治療。襲擊他的人周六首次面對法官。

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據法廣RFI駐紐約記者盧布娜·阿納基（Loubna Anaki）8月14日報道，拉什迪的生命已不再有危險。他的經紀人說，這位作家不再依靠生命系統支持。周六，他可以"說話了，甚至還開玩笑"。

拉什迪受到嚴重傷害，兇手向他刺了十多刀，受傷部位包括他的脖子、臉部、手臂。

8月12日襲擊拉什迪的兇手哈迪-馬塔爾（Hadi Matar）被帶到紐約州法官面前，他被指控犯有攻擊和謀殺未遂罪。檢察官指出，這是一次精心準備的、有預謀的襲擊。但馬塔爾拒絕認罪。然後他被拘留。沒有獲得保釋。

同情伊朗什葉派

兇手哈迪-馬塔爾出生在美國，24歲，父母都是黎巴嫩人。據一些美國媒體報道，他在社交網絡上毫不掩飾對伊朗什葉派集團的同情。

來自穆斯林家庭的印度裔英國作家拉什迪1988年出版《魔鬼詩篇》（又譯撒旦詩篇），一年後被伊朗精神領袖霍梅尼於1989年發布教令"法特瓦"追殺，引發舉世震驚。

30多年來，這位作家一直受到死亡威脅，他周五在紐約被刺十幾刀的襲擊令西方憤怒，卻受到伊朗和巴基斯坦極端分子的歡迎。由伊朗精神領袖任命總編的伊朗《世界報》甚至表示要“親吻”那隻行兇的手。