沙特石油巨頭凈利潤再創紀錄 同比增九成

沙特石油

沙特石油巨頭阿美石油公司（Aramco）8月14日發布報告稱，今年第二季度“凈利潤”達到創紀錄的484億美元，同比猛增90%。這是在今年1-3月凈利潤達到395億美元之後，這個世界最大石油公司連續第二個季度創下凈利潤收入紀錄。

廣告 繼續瀏覽後續

沙特石油巨頭凈利潤暴增的兩大原因，被認為是“俄烏戰爭爆發後原油價格飆升”和“冠狀病毒大流行後需求強勁”的推動。

阿美石油公司首席執行官阿明-納賽爾（Amin Nasser）說："雖然全球市場波動和經濟不確定性依然存在，但今年上半年發生的事情證實了我們的觀點，那就是，繼續投資我們的行業至關重要，這既是為了確保市場的良好供應，也是為了促進有序的能源轉型"。

他補充說，"事實上，我們預計未來10年，石油需求將繼續增長，儘管近期全球經濟前景有下行的壓力"。

阿美石油是沙特的旗艦，也是該國的主要收入來源，它在3月份暫時取代蘋果，成為世界上最有價值的公司之後，降至第二位。

根據國際貨幣基金（IMF）4月份發布的估計，受益於油價飆升，沙特的國內產值（GDP）預計在2022年將增長7.6%。

國際能源署8月初表示，熱浪和天然氣價格的飆升促使各國轉換燃料發電，今年全球石油需求的增長將超過預期。

油價開始回落

由於石油市場供應的增加，油價已從6月份的峰值下降，每桶下降了30美元，但仍接近100美元一桶。

石油輸出國組織（OPEC）的產油國一直在“逐步”增加產量，而西方領導人則敦促它們儘快增加產量。其中包括美國總統喬-拜登在7月訪問沙特時敦促利雅得這樣做。

英國首相鮑里斯-約翰遜也於3月訪問了沙特，當時正值俄羅斯（2月24日）入侵烏克蘭不久。