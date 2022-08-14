澤連斯基：如果你是俄國公民卻沉默不語，這意味着你在支持戰爭

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月14日晚在發表例行視頻講話時表示，越來越多的西方國家和政治家們正在加入這場關於限制所有俄羅斯公民入境，以對普京當局進一步施壓的討論。澤連斯基說，這最終應將導致“適當的”決定。

廣告 繼續瀏覽後續

澤連斯基近日在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，要阻止俄羅斯吞併更多烏克蘭領土的方法是，西方國家應宣布將禁止所有俄羅斯公民入境作為回應。據芬蘭廣播公司周日報導，芬蘭政府將於下周二舉行會議，討論對俄羅斯公民的旅遊簽證進行限制。芬蘭總理桑娜·馬林（Sanna Marin）日前呼籲歐盟範圍內，就限制俄羅斯遊客進入申根區作出決定。桑娜·馬林補充說，她預計這個問題將在歐盟會議上提出，第一次會議定於10月舉行。

不過，歐盟成員國之間尚未一致支持限制所有俄羅斯公民入境的倡議。研究人員表示，歐盟的聯合決定將是最有效的選擇，但個別國家正準備作出自己的決定。波蘭外交部國務秘書皮奧特·瓦日克（Piotr Wawrzyk）向媒體透露稱，面對歐盟內部分成員國的反對，波蘭正在研究新的解決方案。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）近日也告訴媒體稱，贊成在歐盟範圍內採取協調一致的做法。據悉，捷克此前是歐盟成員國中第一個停止向俄羅斯公民發放所有簽證的國家。利帕夫斯基說：“我們正在努力向我們的合作夥伴解釋，這種做法是合理和有效的。”

澤連斯基周日在講話中指出：“我們正在努力對俄羅斯實施新的制裁，並刺激這個恐怖主義國家的公民對正在發生的事情感到他們的責任。關於歐洲對俄羅斯護照持有人的簽證限制的討論每天都在擴大，新的國家和新的政治家們正在加入。最終，這應該導致適當的決定。”

澤連斯基說：“我感謝我們的情報人員、執法官員、記者和每一個致力於建立俄羅斯殺手的全部數據的人。烏克蘭和我們的合作夥伴正在收到越來越多關於那些對恐怖和酷刑、對所謂的篩選和驅逐我們的人民、對搶劫負有直接責任的人的信息......所有這些野蠻人肯定會被追究責任。”

澤連斯基說：“但我們必須記住，當邪惡達到這種程度時，人們的沉默就接近於共謀的程度。拒絕與邪惡進行真正的鬥爭就成了對它的幫助。因此，如果你有俄羅斯公民身份而你保持沉默，這意味着你不是在戰鬥，而是在支持它。無論你在哪裡——在俄羅斯境內和境外，你的聲音都應該支持烏克蘭，從而反對這場戰爭。”

澤連斯基表示：“烏克蘭一直渴望和平，並多次以各種談判形式向俄羅斯領導人提出結束戰爭，使烏克蘭土地擺脫佔領。但到目前為止，俄羅斯相信恐怖，仍然被其宣傳的幻想所控制，仍然希望通過各種形式的訛詐來達到所謂的目的。它不會得逞。”

澤連斯基說：“因此，我們必須自衛，我們必須對每一種恐怖的表現，對所有的炮擊場合做出反應——殘酷的炮擊一天也不會停止。不幸的是，我們有損失。但我們必須在所有層面和所有戰線上戰鬥，儘可能地加強我們的國家，維護我們的團結，吸引更多的國家加入我們的反戰聯盟。”

澤連斯基說：“烏克蘭越強大，俄羅斯就越弱小，從而，這場戰爭持續的時間就越短。而烏克蘭的每一個人，自由世界的每一個人都必須盡其所能，盡一切可能，讓俄羅斯和那些支持戰爭的人為俄羅斯的國家恐怖付出更大的代價。”