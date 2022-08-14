美國國會跨黨派代表團到訪台灣

美國/台灣

據一位在台灣的美國外交人士說，美國國會兩院跨黨派代表團周日（8月14日）抵達台灣，進行一次未經宣布的訪問。

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據美聯社引述美國在台協會說，由馬薩諸塞州民主黨參議員埃德-馬基（Ed Markey）率領的5人代表團將與台灣高級領導人會面，討論美台關係、區域安全、貿易、投資和其他問題。該消息說，美國政府與台灣沒有官方關係，美國在台協會代表美國政府。

這個代表團的其他成員有來自美屬薩摩亞的共和黨眾議員奧穆阿-阿馬塔-科爾曼-拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen），以及來自加利福尼亞的民主黨眾議員約翰-加拉門迪（John Garamendi），艾倫-洛溫塔爾（Alan Lowenthal ），以及來自弗吉尼亞的唐-拜爾（Don Beyer） 。

據美國在台協會稱，這個美國國會5人代表團的訪問計畫將持續到星期一。

法新社的報道說，美國國會代表團到訪台灣的時間點是北京結束其在台灣周圍有史以來最大規模的軍事演習以回應美國眾議院議長南希-佩洛西的訪問之後的幾天。

台北指責中國利用佩洛西女士的訪問作為借口，為入侵台灣進行訓練。

作為回應，華盛頓重申了美國對該地區的承諾。白宮亞太協調員庫爾特-坎貝爾周五說，華盛頓將加強與台灣的貿易關係，並在台灣海峽開闢新的空中和海上通道，以應對中國的"挑釁性"行動。

中國認為擁有約2300萬人口的台灣是其省份之一，自中國內戰（1949年）結束以來，中國尚未設法將其與其他領土統一起來。

北京反對任何給予台灣當局國際合法性的倡議，反對台灣與其他國家之間的任何官方接觸。

美國官員經常訪問台灣，但中國認為美國最高級別官員之一佩洛西女士的訪問是一個重大挑釁。

台灣外長吳釗燮對美國國會兩黨代表團訪台表示歡迎。他表示，"在中國繼續升高該地區的緊張局勢時，美國國會再次派出一個高級代表團訪問台灣，展示了一種不為中國威脅所動的友誼，並強調了美國對台灣的有力支持。

法新社引述說，美國國會代表將與台灣總統蔡英文和外交部長吳釗燮等人會面。