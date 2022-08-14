耶路撒冷一輛公交車遭槍擊 8傷 2重傷

耶路撒冷公交車槍擊

耶路撒冷一輛公交車遭槍擊，8人傷，其中2人重傷。2022年8月14日

以色列警方和救援人員說，周日（8月14日）早些時候，耶路撒冷一輛公交車遭武裝襲擊，包括一名孕婦在內有8人受傷，其中2人傷勢嚴重。

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以色列警方發言人列維（Kan Eli Levy）今天上午在公共廣播電台宣布逮捕了嫌兇，他說“恐怖分子已在我們手中”。

第一時間到現場干預的色列救援部門紅大衛盾會（Magen David Adom） 的發言人紮基-海勒（Zaki Heller）說，有7人受傷，都是清醒的，包括"1名婦女和6名男子，其中兩人傷勢嚴重"。但據警方宣布的最後統計，有8人受傷。這起槍擊案發生在“大衛墓”附近。

據耶路撒冷的沙雷-茲德（Shaarei Tsedek）醫院一位發言人告訴法新社，醫療小組不得不對一名在襲擊中受傷的孕婦進行剖腹產手術。這名孕婦"仍然插着管子，情況嚴重。但嬰兒已經出生，情況穩定”。

以色列總理拉皮德（Yaïr Lapid）今天周日在一份聲明中說：“所有想傷害我們的人必須要知道，他們將為對我們平民的任何攻擊付出代價”。

控制加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭運動哈馬斯讚揚這次襲擊公車是一次"英勇的行動"，但他沒有正式宣稱該襲擊事件是他們乾的。哈馬斯在一份聲明中說：“我們的人民將繼續抵抗，用一切手段與佔領者鬥爭”。