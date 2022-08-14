調查:106名日本國會議員與統一教有關聯

日本/統一教/政界

安倍晉三遇刺身亡後，日本統一教滲透政界的情況受到輿論關注。共同社的問卷調查顯示：106名國會議員承認與該教有關聯。

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據共同社8月14日公布對日本全國712名議員（缺1人）為對象進行的問卷答案顯示，參加過統一教團體活動，或接受過該團體“協助選舉”的議員達到106人。其中自民黨議員82人，佔比近8成。

共同社指出，這個結果再次明確了統一教（現名世界和平統一家庭聯合會）以自民黨為中心，廣泛滲透到政界的實際情況。

調查的明細顯示，與該教派有關聯的議員，自民黨82人、日本維新會11人、立憲民主黨7人、公明黨1人、國民民主黨1人、參政黨1人、無黨派3人。

現任首相岸田文雄為擺脫該教對其閣僚名聲的不利影響，在8月10日緊急改組內閣，力圖刷新面貌。其閣僚7人和副大臣、政務官，共計20人曝出與統一教方面有關聯。

在日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，日媒爆出消息指，兇手山上徹也因其母向統一教會捐出巨款令他家庭破產，而對似乎曾與該教會有接觸的安倍晉三下手。

據紐約時報7月25日報道，7月8日槍擊安倍事件發生後，這個教會的法律麻煩被推回到全國討論中，尤其是與那些聲稱因大筆捐款而陷入貧困的家庭的糾紛。這些捐款是該教會在日本數十億美元收入中的一部分，教會在全球政商領域的抱負很大程度上靠這些資金的支持。