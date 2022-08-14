韓國加緊部署薩德 向美軍讓地程序即將完成

名為終端高空區域防禦的美國導彈防禦系統薩德（THAAD）安裝在韓國星州一個高爾夫球場。2017年5月2日資料照片。

韓國正在加緊部署薩德反導系統。韓國軍方8月14日表示，韓國政府向美軍出讓“薩德”反導系統（THAAD）所佔軍用土地的程序，有望在9月中旬走完。

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據韓聯社報道，述鑒於韓國政府決心改善基地條件，“迅速”完成正式部署，以維護國家安全主權，不排除在8月內走完正式供地程序的可能。但韓-美若要走完《駐韓美軍地位協定》（SOFA）所規定的所有行政程序，很可能要到9月中旬才能塵埃落定。

目前，美軍“薩德”基地是韓國軍方用地，韓方須向美軍出讓。根據《駐韓美軍地位協定》的規定，薩德的投放、運營、維護費用均由美方承擔。韓方負責提供基地的地塊和水電等配套設施。

薩德基地佔地總面積約148萬平方米。韓國在2017年4月出讓的第一宗地塊面積為32.7779萬平方米，第二宗地塊至今未能完成出讓。韓國國防部2017年披露的第二宗地塊面積約為37萬平方米，兩宗合計約70萬平方米。

韓聯社介紹說，因“反薩”團體和當地居民攔路反對，美軍兵力運輸和雷達運轉所需的燃料等物資補給，目前依賴直升機空運。地面通行由前政府時期的每周2次增至目前的每周5次。現政府計畫將地面通行次數增至每周7次，從而實現地面往來不受限。