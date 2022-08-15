伊朗"斷然"否認與襲擊作家拉什迪事件有關聯

伊朗/拉什迪/美國

2022年8月13日，德黑蘭一座建築上的伊朗前最高領導人阿亞圖拉-霍梅尼的畫像。1989年，阿亞圖拉-霍梅尼發出教令“法特瓦”，要求殺害英國作家拉什迪。

伊朗在沉默了3天後，"斷然"否認與作家拉什迪在美國遭持刀襲擊事件有任何關聯，並表示，《撒旦詩篇》的作者和他的支持者們應該受到譴責。33年前，伊朗精神領袖霍梅尼對這位作家發出“法特瓦”教令追殺。

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一名伊朗政府官員今天周一否認德黑蘭參與了對作家拉什迪的襲擊，這是該國對襲擊事件的首次公開評論。

拉什迪遇襲兩天多後，伊朗外交部發言人納賽爾-卡納尼發表了上述評論。該發言人在每周新聞發布會上說：我們堅決否認襲擊者與伊朗之間有任何聯繫。他說，“任何人都無權指責伊朗伊斯蘭共和國”。

這是德黑蘭對這位75歲的英裔美國作家周五在紐約州北部喬托誇的一個文化中心的舞台上遭到襲擊的首次官方反應。

這名伊朗發言人在德黑蘭的每周新聞發布會上說：“在這次襲擊中，只有拉什迪和支持他的人應該受到指責，甚至被譴責。

他補充說：“通過侮辱伊斯蘭教的神聖原則，越過15億多穆斯林和所有神聖宗教信徒的紅線，薩勒曼-拉什迪已經將自己暴露在人民的憤怒中。

襲擊發生後，75歲的拉什迪因重傷住院，據他的親屬說，他的情況稍有好轉。他的經紀人安德魯-懷利（Andrew Wylie）告訴《華盛頓郵報》，他不再依靠生命支持系統，已經開始“康復之路”。

"數百萬人憤怒"

薩勒曼-拉什迪（Salman Rushdie）1947年出生於印度一個不信教的穆斯林知識分子家庭，1988年出版的《撒旦詩篇》（又譯魔鬼詩篇）引發部分穆斯林世界為之嘩然，這部小說被嚴守交規的人判定為對《古蘭經》和先知穆罕默德的褻瀆行為。

伊朗伊斯蘭共和國的創始人霍梅尼在1989年發布了一項教令“法特瓦”要求追殺拉什迪，導致他在警察保護下生活了多年。

阿亞圖拉-霍梅尼對作家拉什迪的“法特瓦”從未被解除，他這本書的許多譯者也受到了攻擊。

伊朗外交事務發言人周一表示說，“當時表現出來的憤怒（......）並不限於伊朗和伊斯蘭共和國。阿拉伯、穆斯林和非穆斯林國家的數百萬人都對薩勒曼-拉什迪的這本書作出了憤怒的反應”。

這名發言人表示，他認為，"一方面譴責襲擊者的行為，另一方面又為侮辱神聖和伊斯蘭事物的人的行為開脫，這完全是矛盾的"。

襲擊者哈迪-馬塔爾（Hadi Matar）是一名24歲的黎巴嫩裔美國人，他被指控 “謀殺未遂和攻擊”。他通過其律師表示“無罪”。

美國國務卿安東尼-布林肯周日表示說，伊朗國家媒體對襲擊知識分子一事“幸災樂禍”。他在一份聲明中說：“這很卑鄙”。

在伊朗，極端保守的《世界日報》（Kayhan）祝賀這名殺手，並說，“這位勇敢的、有責任感的人，攻擊了叛教者和邪惡的薩勒曼-拉什迪”。該報的社論甚至表示要“親吻”那隻行兇的手。

另一份極端保守的報紙《環球報》（Javan）寫道，這是美國的一個陰謀，它“可能想在全世界傳播伊斯蘭恐懼症”。

法新社最近幾天在德黑蘭採訪的一些人拒絕在鏡頭前評論對薩勒曼-拉什迪被襲擊事件。

一個半官方的伊朗基金會為殺害小說家拉什迪的兇手提供超過 300 萬美元的賞金。該基金會沒有發表評論。