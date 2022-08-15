俄前總參謀長贊大疆無人機堪比精準導彈 大疆立即反駁

俄軍/大疆無人機

俄羅斯駐華使館貼出俄前總參謀長贊中國大疆無人機帶來火炮革命的言論，然後刪除。2022年8月12日

俄羅斯駐華使館刪除了俄前總參謀長贊中國大疆無人機精準打擊能力“已成為現代戰爭的真正象徵”的帖子。大疆則在第一時間對此讚揚予以反駁，強調其產品是“民用”的。

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俄羅斯駐華使館8月12日在微博上貼出讚頌大疆無人機給“火炮帶來一場真正革命”的帖子，受到全球最大無人機製造商大疆科技有限公司（DJI）的反駁。

大疆公司堅稱他們的無人機產品是“民用”的。之前，該公司因涉參與監視新疆穆斯林少數民族而被美國列入黑名單。

昨天，這個引自俄羅斯衛星網（Sputnik）的帖子在俄羅斯駐華使館微博上消失了。但其截圖仍在流傳。

該帖引述俄羅斯前總參謀長尤里-巴盧耶夫斯基（Yuri Baluyevsky）將軍的新書內容說：大疆無人機給傳統火炮的應用帶來一場真正的革命，徹底解決了偵查，目標指示和火力修正問題。其精度和效率堪比精確制導導彈。該將軍盛讚中國大疆公司製造的“Mavic四軸無人機已成為現代戰爭的真正象徵”。

大疆上周六在微博發聲明駁斥了俄羅斯前總參謀長的稱讚，表示其“所有產品都是為民用而設計的”，“不能滿足軍用規格的要求”，並申明大疆公司“不支持用於軍事目的的申請”。

今年3月初，俄羅斯入侵烏克蘭不久，基輔當局指出大疆無人機被俄軍用於烏克蘭戰爭。烏克蘭副總理米哈伊洛-費多羅夫（Mykhailo- Fedorov）在推特上呼籲大疆公司關掉烏克蘭境內所有從俄羅斯、敘利亞或黎巴嫩購買並激活的無人機。他呼籲大疆："把你們幫助俄羅斯殺害烏克蘭人的產品關掉！"

據行業研究公司“無人機分析”（DroneAnalyst）的數據，大疆曾在全球民用無人機市場擁有70%的份額，直到2021年，大疆的市場份額下降到54%，部分原因是美國的制裁。

去年12月，大疆公司因涉嫌參與對新疆穆斯林少數民族的監視而被美國政府列入貿易黑名單。