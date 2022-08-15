北京又在台灣附近演習 回應美國兩黨國會代表團訪台

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中國軍用直升機在福建省平潭島上空飛行，平潭島是中國大陸離台灣最近的地方之一2022年8月4日

北京今天周一再次在台灣周邊現場演習，以表達對美國國會代表團訪台的憤怒。之前，中國軍方在佩洛西訪台結束後的8月4-8日已做過5天大規模圍台演習。

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中國軍方在一份聲明中說：“解放軍東部戰區於8月15日在台灣周邊海域和空域舉行了多兵種聯合戰備巡邏和作戰演習”。

中國國防部新聞發言人吳謙表示：“這是對美台連續挑釁破壞台海和平穩定的堅決反擊和莊嚴威懾”。他補充說，由民主黨參議員埃德-馬基領導的訪問，向台灣的台獨勢力發出了錯誤的信號。

中國外交發言人王文彬周一告訴記者："中國將採取堅定有力的措施來維護其主權和領土完整。

美國國會代表團於周日晚間抵達台北，周一與台灣總統蔡英文會面，隨後參加在台灣外交部舉行的招待會。之前，該代表團的訪問行程未予公布。

據美國在台協會（AIT 事實上的美國駐台使館）表示，這個國會訪台代表團為期兩天的行程重點是討論貿易、區域安全和氣候變化。

在這次訪問之前12天，美國眾議院議長南希-佩洛西（Nancy Pelosi）剛剛訪問了台灣。中國當局聲稱對台灣擁有主權。

北京對佩洛西訪問台做出了憤怒的反應，在她離開台灣後，立即在台灣周圍發起其歷史上最大規模的軍事演習：五天內，部署了軍艦、導彈和戰鬥機，模擬對該島的封鎖。

據美聯社說，這個國會訪台代表團，除了民主黨參議員埃德-馬基（Ed Markey），還有美屬薩摩亞的共和黨眾議員奧穆阿-阿馬塔-科爾曼-拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen），加州民主黨眾議員約翰-加拉門迪（John Garamendi），艾倫-洛溫塔爾（Alan Lowenthal ）和弗吉尼亞州的唐-拜爾（Don Beyer） 。