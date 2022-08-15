喀布爾陷落一周年 歐盟敦促塔利班兌現其國際承諾

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歐盟對外行動署周日在8月15日阿富汗首都喀布爾陷落一周年到來之際通過聲明表示，“我們呼籲事實當局，為了阿富汗人民，廢除立法和停止違反阿富汗人權義務的政策，並解決正在發生的侵犯人權行為，允許一個包容性的政治進程，履行其反恐承諾，並繼續提供不受阻礙的人道主義准入，允許安全、可靠和有序地進出阿富汗。”

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歐盟對外行動署的聲明指出：“一年前，塔利班違背了他們對阿富汗人民和國際社會的承諾，通過談判解決長達數十年的阿富汗衝突。相反，他們用武力推翻了以憲法為基礎的阿富汗政府，塔利班未能建立一個包容性的政治制度，從而否定了阿富汗人民的願望。”

聲明指：“更具體地說，他們嚴重侵犯和踐踏了阿富汗婦女和女孩的權利，她們仍然被剝奪了接受中等教育的機會，而對着裝和行動的新限制進一步將她們排除在經濟和公共生活的大多數方面之外。保護婦女和女孩免遭暴力和強迫婚姻的機制已經被拆除，而家庭暴力正在上升。”

聲明補充說：“包括民族和宗教團體在內的民眾，特別是哈紮拉人和什葉派民眾，他們的經濟、社會、文化、公民和政治權利正遭受制度化和系統化的侵犯。侵犯和虐待行為包括法外處決、任意逮捕和拘留、酷刑、虐待和恐嚇。意見、言論、新聞、和平集會和結社自由正在受到侵犯。”

聲明表示：“歐盟仍然致力於阿富汗人民，致力於阿富汗和該地區的穩定、繁榮和可持續和平。這將需要一個包容性的政治進程，讓所有阿富汗男子和婦女充分、平等和有意義地參與。我們主張根據國際公約保護和實現人權和基本自由，阿富汗作為一個締約國應該遵守這些公約，同時尊重國際人道主義法。阿富汗絕不能繼續成為恐怖分子的避風港，也不能成為對國際安全的威脅。”

聲明稱：“今天，將近一半的人口處於嚴重的糧食不安全狀態。在沒有一個公認的阿富汗政府的情況下，歐盟一直在與國際社會不懈地合作，尋找有原則的、務實的和創造性的解決方案，以支持阿富汗人民，緩解嚴重的人道主義和經濟危機。歐盟已經承諾提供超過3億歐元的人道主義援助，並調動了3.3億歐元來維持基本服務和維持生計，通過聯合國合作夥伴和當地及國際組織和非政府組織提供。”

聲明表示：“歐盟打算與國際合作夥伴密切協調，繼續向阿富汗人民提供支持。歐盟已經在喀布爾重新建立了最低限度的存在，以確保提供援助，促進業務協調並代表歐盟的政策和立場。歐盟優先考慮與阿富汗人民直接接觸，包括通過阿富汗婦女領導人論壇，該論壇旨在確保阿富汗婦女在國際論壇上有發言權。”

聲明稱：“歐盟與阿富汗事實上的當局互動，提出與歐盟成員國外交部長們去年商定的五個基準有關的關鍵問題。我們呼籲事實當局，為了阿富汗人民，廢除立法和停止違反阿富汗人權義務的政策，並解決正在發生的侵犯人權行為，允許一個包容性的政治進程，履行其反恐承諾，並繼續提供不受阻礙的人道主義准入，允許安全、可靠和有序地進出阿富汗。”

聲明表示：“塔利班在這些方面採取可信和一致的行動將為國內對話和與歐盟及國際社會的進一步接觸鋪平道路。如果他們不兌現承諾，將繼續剝奪阿富汗人的權利，有可能造成更多的不穩定，並使阿富汗進一步孤立。”

法國外交部發言人當天也通過聲明表示：“在塔利班武力奪取阿富汗政權一年後，情況很明顯：正如聯合國阿富汗援助團（UNAMA）7月20日的報告所強調的那樣，人道主義狀況急劇惡化，侵犯人權行為不斷增加。”

法方指出：“法國最強烈地譴責越來越多的嚴重和持續的侵犯人權行為，特別是針對阿富汗婦女和女童的侵犯人權行為，塔利班禁止她們在沒有男性親屬的情況下旅行超過72公里（2021年12月），禁止她們單獨飛行（2022年3月），禁止她們上中學（2022年3月）。塔利班還對她們實行了（遮蓋）全臉的面紗（2022年5月）。我們呼籲塔利班扭轉這些不可接受的決定，這些決定將一半的阿富汗人口排除在公共領域之外，破壞了國家的經濟和社會發展前景。”

法方表示：“在這個法國-阿富汗關係百年之際，法國重申其對阿富汗人民的聲援和支持。自2021年8月15日以來，她已經向阿富汗人民發送了超過1.2億歐元的人道主義援助。她將繼續與歐洲和國際夥伴一起動員起來，支持一個尊重所有公民的權利和自由的和平、主權的阿富汗。”

值得一提的是，據美國Axios新聞網周日報導，白宮正計畫在國會山分發一份新的備忘錄，為拜登總統從阿富汗撤軍的決定辯護，並聲稱此舉通過釋放關鍵的軍事和情報人員和資產來加強國家安全。