日本投降77周年 岸田文雄：我們將永遠不會重複戰爭的恐怖

日本/政治/國際

1945年8月15日日本帝國宣布向同盟國無條件投降。日本首相岸田文雄周一出席了在東京的日本武道館舉行的“全國戰歿者追悼儀式”。岸田在講話中表示：“我們將永遠不會重複戰爭的恐怖。我們將繼續堅持這一堅定的承諾。”

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社報導，日本天皇夫婦同樣出席了儀式。天皇今年的致辭中也寫入了“深刻反省”的表述。儀式上對約310萬名戰歿者進行了悼念，連續三年因新冠疫情縮小了舉辦規模。往年參加者約6000人，為防控疫情此次減少為992人，與發布新冠緊急事態宣言的去年185人相比有所增加。岸田在致辭中與前首相安倍晉三、前首相菅義偉一樣未提及加害責任，沿襲了“積極和平主義”的表述，並強調“將與國際社會協作，致力於解決課題”。

岸田在致辭中說：“我們的同胞有300多萬人在上次戰爭中喪生。那些死在戰場上的人，擔心他們國家的未來，希望他們的家庭幸福。那些在戰後死於遠方的人。 那些被捲入戰爭漩渦的人，如廣島和長崎的原子彈爆炸、各個城市的轟炸以及沖繩的地面戰爭。我們從心底里祈禱，他們的靈魂可以在所有死者的靈魂面前得到安息。”

岸田稱：“我們永遠不會忘記，甚至一刻也不會忘記，我們今天享有的和平與繁榮是建立在戰爭死難者的寶貴生命和他們的苦難歷史之上的。我們再次表示最深切的敬意和感謝。我們永遠不會忘記許多尚未返回家園的遺體。我們將盡最大努力，作為我們的國家責任，歡迎他們儘快回到自己的故鄉。”

岸田稱：“自第二次世界大戰結束以來，我國一直作為一個和平國家在不斷進步。 我們把歷史的教訓深深地刻在心裡，為世界的和平與繁榮作出了努力。我們將永遠不會重複戰爭的恐怖。我們將繼續堅持這一堅定的承諾。在一個衝突持續不斷的世界上，日本在積極和平主義的旗幟下，與國際社會合作，將盡最大努力解決世界面臨的各種挑戰。我們將為生活在今天和明天的一代人開闢我們國家的未來。我想在發言的最後，再次向戰爭死難者的靈魂和遺屬表達我衷心的祝願，希望他們能得到安寧。”

就岸田的這次講話，共同社分析指，過去的首相致辭中，首次提及亞洲受害者的是1993年的細川護熙。村山富市在1994年的致辭中進一步稱“對以亞洲為首的世界上很多人造成了罄竹難書的悲慘犧牲”，表達了“深刻反省”和“不戰的決心”。

報導稱，之後歷代首相都用“造成很多痛苦與悲傷”等措辭提及了日本的加害責任。第一屆安倍政府也對“造成巨大的損失與痛苦”表示“深刻反省”。然而，自從第二屆安倍政府上台後的2013年起便再未提及，岸田也效仿了這一做法。岸田的致辭與去年菅義偉和前年安倍的致辭內容如出一轍，還寫進了安倍首次提出的“積極和平主義”，體現出對安倍的繼承。

報導指，岸田此番講話與近年不同的是“將歷史教訓銘刻在心”，但這也是安倍以往的致辭中曾使用，新的表述僅有考慮到俄烏衝突的“在如今仍衝突不斷的世界”。值得一提的是，駐日美軍稍早通過推特表示：“今天是第二次世界大戰在日本結束的77周年紀念日。我們緬懷所有戰爭死難者，並祝願世界和平。”