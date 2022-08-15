沙特阿拉伯富豪投資3家俄羅斯能源企業

俄羅斯

沙特阿拉伯億萬富豪阿瓦里德親王透過旗下“王國控股公司”，默默地在今年2月和3月砸下超過5億美元，投資俄羅斯3家能源企業。

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路透社和中央社報導，儘管沙特阿拉伯控股公司投資俄羅斯天然氣工業公司、俄羅斯石油公司和路克石油，可能是為了要尋求被低估的資產，但投資時機卻正好碰上許多西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭，而對俄國能源巨頭施加制裁。

沙特阿拉伯和其他波灣國家至今仍試圖對俄國入侵烏克蘭保持他們所謂的“中立立場”，讓一些試圖孤立俄羅斯的西方官員感到沮喪。

沙特阿拉伯控股公司2月曾對俄羅斯天然氣工業公司和俄羅斯石油公司的全球存托憑證（GDR）分別投資13.7億里亞爾（約3.65億美元）和1.96億里亞爾（5200萬美元）。

沙特阿拉伯控股14日披露檔案並公布近期一長串投資顯示，這家公司還在2月和3月對路克石油的美國存托憑證投資4.1億里亞爾（約1.09億美元），但沒有詳細說明各項投資原因。

沙特阿拉伯控股過去不曾公開投資細節。這家公司的16.9%股份屬於沙特阿拉伯一個主權財富基金（SWF），而這個主權基金的董事長就是阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）。

阿瓦里德親王因為1990年代一次豪賭，成功投資花旗集團（Citigroup Inc）而受到國際關注，他也是蘋果公司（Apple Inc.）的早期投資人。

他還因投資優步科技公司（Uber Technologies Inc.）、推特（Twitter Inc）等賺進上億美元。一名熟悉沙特阿拉伯控股的消息人士6月曾表示，阿瓦里德親王投資的風格是去尋找利潤可觀的新投資機會，但同時風險極