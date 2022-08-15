蔡英文會晤美國會兩黨代表團 承諾就安全及供應鏈與美國合作

美國國會/台灣/中國

台灣總統蔡英文今天8月15日在總統府與美國民主黨參議員埃德-馬基（Ed-Markey）率領的國會代表團會面。這個5人跨黨派代表團在沒有預先宣布的情況下，於昨晚乘美國空軍飛機抵達台北。

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埃德-馬基臨行前在推特寫道：我將與一個兩黨組成的國會代表團前往台灣，重申美國對台灣的支持並鼓勵台灣海峽兩岸的穩定與和平。

這個美國兩黨國會代表團在美國眾議長南希-佩洛西訪台12天後，到訪台灣，被台灣當局認為是美國堅定支持台灣的又一行動。

據南華早報今天引述接近蔡英文辦公室的消息來源透露，蔡英文周一在與美國國會代表團舉行的閉門會議上，感謝這5位議員的訪問。蔡英文表示，這是面對北京日益增長的威脅，美國堅定支持台灣的一個明確信號。

消息人士稱，蔡英文和美國議員團討論了美台關係、地區安全、貿易和投資、全球供應鏈、氣候變化和其他共同關心的重大問題。

蔡英文對來訪的美國國會代表團表示，台灣將在安全和供應鏈問題上與華盛頓合作。

本次美國國會兩黨代表團訪台再次引發中國在台灣周邊舉行軍事演習。之前，在美國眾議長佩洛西離開台灣第二天，中國解放軍開始在台灣周邊舉行了5天的大規模演習。