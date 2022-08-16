中國勘察船抵達前夕 印度送給斯里蘭卡一件禮物

斯里蘭卡中國印度

在中國"勘察"船進入漢班托塔港前夕，斯里蘭卡8月15日得到印度捐贈的第一架海上監視飛機。這艘中國船在斯里蘭卡的存在引起華盛頓和新德里的關注。特別是印度擔憂該船從事間諜活動。

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中國遠望5號勘察船頂着幾個衛星接收器於8月16日進入漢班托塔港（Hambantota）的前一天，印度向斯里蘭卡捐贈了一架海上監視飛機。這架多尼爾228（Dornier 228）偵查機裝載了監測和干擾電子信號的設備。

斯里蘭卡總統維克拉馬辛格（ Ranil Wickremesinghe）親自到科倫坡附近的主要國際機場歡迎這架印度海軍偵查機的到來。他的辦公室說，第二架相同的飛機預計隨後抵達。

印度高級專員戈帕爾-巴格萊（Gopal Baglay）在推特上說：“印度和斯里蘭卡的安全通過相互理解、相互信任與合作得到加強"。而"捐贈多尼爾228飛機是印度對這一事業的最新貢獻"。

這架裝載有監測和干擾電子信號設備的飛機是在中國"遠望5號"船即將停靠斯里蘭卡南部由中國經營的漢班托塔港口前不久交付的。

"遠望5號"原定於上周四抵達斯里蘭卡，但在印度的反對下，科倫坡要求北京推遲該船的訪問。

據印度媒體報道，新德里擔心中國會利用這艘船監視印度的活動。據法新社引述官方消息稱，美國也表示了關切。

但在上周六，科倫坡突然大轉彎，宣布允許該船於周二（8月16日）在漢班托塔停靠，並停留6天。但該船在斯里蘭卡專屬經濟區內不得關閉被自動識別的系統（AIS），且不得在斯里蘭卡水域從事“科學研究”活動。

2017年，科倫坡發現自己無法償還因建造漢班托塔深水港而欠下的14億美元債務，不得不將這個港口移交給一家中國央企（中國招商局控股港口有限公司），為期99年。

自去年年底以來，擁有2千200萬人口的斯里蘭卡一直在遭受糧食、燃料和藥品的嚴重短缺的危機，原因是缺乏外彙進口這些基本民生物資。

中國仍然是斯里蘭卡最大的雙邊債權人，持有該國10%以上的外債。

斯里蘭卡今年4月中旬違約拖欠了510億美元外債，目前正在與國際貨幣基金組織（IMF）就可能的救助進行談判。

處於嚴重經濟危機中的斯里蘭卡，在獲得國際貨幣基金援助的資格之前，需重組債務。北京的支持對此至關重要。

8月4日，在美國眾議院議長南希-佩洛西訪問台灣後，親西方的該國總統維克拉馬辛哈"重申了斯里蘭卡對一個中國政策的堅定承諾"。