中國勘探船進入斯里蘭卡港口 印度擔心有間諜活動

斯里蘭卡/中國/印度

漢班托塔（斯里蘭卡）：中國駐科倫坡大使前來歡迎中國研究船，該船於8月16日抵達這個由中國控制的港口。這次訪問讓印度感到非常不安。

儘管印度和美國擔心中國正在從事間諜活動，一艘中國船周二停靠在斯里蘭卡由中國經營的漢班托塔港。

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據法新社發自漢班托塔（Hambantota）的報道，中國“遠望5號”今天8月16日，停靠在這個港，受到一個傳統舞者和鼓手團隊及5名議員在紅地毯上歡迎，但沒有任何高級政要或軍樂隊到場。

這艘配備了4個巨大衛星天線的白色船隻，在頂層甲板懸掛着“中國和斯里蘭卡友誼萬歲”的橫幅，並有身穿白襯衫和黑褲子的男子揮舞着中國和斯里蘭卡的旗幟。

“雙用途間諜船”

據港口官員說，在與印度、美國和中國協商後，中國"遠望5號"被允許停靠，但條件是它在斯里蘭卡水域期間“不能進行任何研究”，此外，在斯里蘭卡專屬經濟區內，也“不得關閉其自動識別系統（AIS）”。

中國“遠望5號”被一個專業網站介紹為“探索研究”船，但據印度CNN-News18頻道報道，它是一艘雙重用途的間諜船，用於太空和衛星跟蹤，專門偵測“洲際彈道導彈”的發射。

遠望5號於7月13日離開中國江陰港，原定於8月11日停靠由一家中國公司經營的斯里蘭卡漢班托塔深水港。但在印度人的抗議下，科倫坡不得不推遲該船進港停留。

上周六，經過緊張的外交談判，科倫坡改變了方向，宣布允許該船停靠在漢班托塔，直到8月22日。

新德里曾警告，勿"對印度的安全和經濟利益產生任何影響，（它）將採取一切必要的措施來維護這些利益"。

印度海上監視飛機

在中國遠望5號抵達前一天，印度向斯里蘭卡提供了一架海上監視飛機。這家多尼爾228飛機裝載了監測和干擾電子信號的設備。

本月早些時候，斯里蘭卡當局試圖向印度保證說，“這艘中國船隻是來加油的”，“它在斯里蘭卡水域停留期間不會從事任何活動”。

斯里蘭卡內閣部長馬努沙-納納亞卡拉（Manusha Nanayakkara）曾說，中國的研究船已對斯里蘭卡進行了18次這樣的訪問。

中國說，一些國家以“安全關切”為由向斯里蘭卡施壓是“完全沒有道理的”。

一位中國官員在遠望5號被允許入港停留之前曾說，“我們敦促有關方面以理性的眼光看待中國的海洋科學研究活動”。

租港99年抵債

印度對中國在斯里蘭卡日益增長的影響力感到擔憂。多年來，斯里蘭卡在發展其“重要基礎設施”項目方面欠下了大量債務。

2017年，科倫坡發現自己無法償還為建造漢班托塔而欠下的14億美元債務，而不得不將這個港口移交給一家中國公司，為期99年。

目前，中國仍是斯里蘭卡最大的雙邊債權人，持有該國10%以上的外債。

斯里蘭卡在4月中旬，違約拖欠了510億美元的外債，目前正在與國際貨幣基金（IMF）就可能的救助進行談判。

法新社說，北京的支持對於斯里蘭卡重組其債務，以獲得國際貨幣基金援助的資格，至關重要。