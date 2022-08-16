南早: 中美電子戰 解放軍跟蹤佩洛西座機失敗

據南華早報透露：在美軍電子系統干擾下，中方未能找到佩洛西訪台的座機。當時“幾乎所有解放軍的電子戰設備都無法正常工作，因為它們都被五角大樓派來護送佩洛西的美國飛機打擊群的電子系統所干擾”。

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該報8月14日引述軍方人士和國防分析人士稱，在美國眾議院議長南希-佩洛西訪問台灣的前後，中國和美國軍隊陷入了一場偵察和電子戰的角力。但中方並非所有的行動都成功。

在佩洛西到訪台灣前夕，中國央視CCTV的報道說，中國軍方在多個地點動用了海軍和空軍力量，對8月2日佩洛西及其代表團從吉隆坡飛往台北的美國空軍運輸機進行"全面跟蹤和監視"。該報道援引解放軍國防大學少將孟祥青的話說，跟蹤的目的是"威懾"。

然而，一位消息人士說，解放軍追蹤佩洛西座機的努力（用噴氣機和055型驅逐艦）失敗了。

據該消息人士透露，"解放軍部署了一些電子戰飛機，如J-16D和軍艦，試圖找到佩洛西的飛機，但沒有成功"。

他解釋說，“幾乎所有解放軍的電子戰設備都無法正常工作，因為它們都被五角大樓派來護送佩洛西的美國飛機打擊群的電子系統所干擾”。

佩洛西迂迴路線

該報道說，在這次飛行中，佩洛西的飛機採取了異常迂迴的路線，向東南方向駛向婆羅洲島的印度尼西亞部分，然後轉向北方，沿菲律賓東部地區飛行。

南早引述獨立分析家He Yuan Ming（音譯何遠明）說，中國船隻沒有發現這次飛行並不奇怪。"即使055型[驅逐艦]的雷達據說有500公里，它在現實世界中的有效範圍也會小得多。

“再加上廣闊的操作區域以及055型在硬件（能力）和軟件（人員）方面相對較新，解放軍[海軍]巡洋艦無法定位（佩洛西的飛機）應該不奇怪”。

據總部設在北京的南海戰略形勢探測計畫，在解放軍圍台演習第二天，美國向台灣附近水域派出了至少7架偵察和預警飛機。

部署的飛機包括一架用於導彈偵察的RC-135V和RC-135S，三架P-8A海上反潛機，三架E-3G間諜機和一架U-2S高空偵察機，由六架KC-135加油機提供支持。

南早這篇報道還引述總部設在加拿大的漢和亞洲防務的主編平可夫（Andrei Chang）說，憑藉其技術，美國海軍很可能意識到解放軍在台灣附近水域部署了潛艇，儘管雙方對這些船隻參與戰爭遊戲保持沉默。平可夫還說，美國很可能在日本和台灣的幕後扮演了一個角色。

追蹤中國導彈

他還說，在演習期間，台灣當局說，解放軍向該島北部、南部和東部的水域發射了11枚彈道導彈。

日本說，這些導彈中有五枚落在其專屬經濟區內，而中國不承認這一地區。

平可夫說，"北京拒絕透露它發射了多少枚彈道導彈，而台北和東京的宣布可被視為對大陸的警告，因為他們能夠探測和跟蹤解放軍的導彈，這是電子戰戰術的一部分"。

他說，這些導彈會被台灣新竹縣的樂山雷達站追蹤到。該系統自2013年開始運行，可以探測到從5000公里以外發射的導彈，並詳細跟蹤運動中的射彈，甚至從2000公里的距離--這個範圍涵蓋了中國大陸和整個南中國海。

而"樂山的遠程預警雷達系統是在美國的協助下建立的，一些美國專家仍然駐紮在雷達中心"。

南早引述第一個消息來源說，解放軍和美國軍隊之間的電子戰可以追溯到1995-96年的台海危機，當時美國軍隊在解放軍的導彈試驗中干擾了幾乎所有的軍事雷達系統。

"這是促使中國開發自己的北鬥衛星導航系統的關鍵原因"。他並補充說雙方都熱衷於衡量對方在該領域的實力。