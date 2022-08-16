推遲12天後，美國空軍試射“民兵Ⅲ”洲際彈道導彈

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美國空軍8月16日進行了一次非武裝洲際彈道導彈的測試，為了避免激化與中國的緊張關係，該測試已經推遲了12天。當地時間8月16日12：49分，美國空軍全球打擊司令部從加州範登堡太空部隊基地發射了一枚配備了測試再入飛行器的“民兵Ⅲ”洲際彈道導彈（Minuteman III ICBM）。

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美國空軍全球打擊司令部當天發表的聲明稱：“這次試射是例行和定期活動的一部分，旨在表明美國的核威懾力量是安全、可靠和有效的，以遏制21世紀的威脅並使我們的盟友放心。這樣的試驗以前已經發生過300多次，這次試驗不是當前世界事件的結果。”

據介紹，“民兵Ⅲ”洲際彈道導彈的再入飛行器飛行了大約4200英里，最終抵達馬紹爾群島的誇賈林環礁一帶。這些試射驗證了洲際彈道導彈武器系統的準確性和可靠性，為確保持續安全、可靠和有效的核威懾力量提供了寶貴的數據。

第576飛行測試中隊指揮官克里斯·克魯斯（Chris Cruise）上校表示：“毫無疑問，我們的‘三位一體’核打擊力量不僅是美國國家安全的里程碑也是我們全球盟友的堅強後盾。”他補充說：“這次預定的試射展示了我們國家的洲際彈道導彈部隊如何體現我們的武器系統的準備情況和可靠性。它也是一個很好的平台，可以展示我們的戰略武器維護人員和我們的導彈機組人員的技能和專業知識，他們為保衛祖國保持着堅定不移的警惕。”

美國空軍全球打擊司令部表示，“這次測試發射是涉及多個政府合作夥伴的數月準備工作的高潮。執行這一重要任務的空軍人員是空軍所能提供的最熟練的訓練和教育人員的一部分。”

聲明稱：“洲際彈道導彈界，包括國防部、能源部和美國戰略司令部，利用從試射中收集的數據進行持續的力量發展評估。洲際彈道導彈試射計畫展示了‘民兵III’的作戰能力，並確保美國有能力保持強大、可信的核威懾力，這是美國國家安全和美國盟友及合作夥伴安全的一個關鍵因素。”

據美國《防務新聞》網站報導，這次試射原定於8月4日進行。但在這一天，白宮在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)對台灣進行訪問時宣布推遲試射計畫。美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比(John Kirby) 當時說，推遲試射是“負責任的做法”，並譴責中方圍繞台灣周邊海域進行的導彈發射是不負責任的挑釁行為。

約翰·科比在8月4日白宮的新聞發布會上說：“一個強大的、自信的、有能力的核大國可以等上幾周進行試驗，以不僅僅是在語言上，而且在行動上表明，當我們說我們沒有興趣使緊張局勢升級時，我們是多麼嚴肅”。

報導指，這是美軍今年第二次推遲試射“民兵Ⅲ”洲際彈道導彈。第一次是在3月，當時美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下令推遲了另一次試射計畫，以避免在俄羅斯入侵烏克蘭的早期進一步加劇與莫斯科的緊張關係。