日美防長電話會談 強烈譴責中國

日本，美國，國防

日本時間16日上午，日本防衛大臣濱田靖一與美國國防部長奧斯汀舉行電話會談，雙方強烈譴責中國發射彈道導彈，並確認日美將密切合作。

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奧斯汀祝賀濱田靖一被任命為防衛大臣，並重申雙方要致力於加強日美同盟。

濱田對感染新冠正在療養的奧斯汀表示慰問。

會談後濱田說：我們一致強烈譴責中國在本月上旬發射彈道導彈，並確認我們將努力進行密切的無縫合作。”

在上周的日本內閣改組時濱田接任防衛大臣一職，日美防長電話會談持續了大約 30 分鐘。

中國8月4日在台灣周邊舉行大規模軍演，彈道導彈落入日本專屬經濟區。

此外，濱田表示決心大力加強防衛能力，奧斯汀對此表示歡迎。

另據報道，日本、美國和韓國政府宣布在夏威夷海岸進行了聯合導彈防禦演習，這表示日本、美國和韓國面對朝鮮和中國的威脅時的一種合作對應的態勢。

根據五角大樓亞洲時間16日發表的聲明，該演習於本月8日至14日與多邊導彈預警演習“太平洋之龍”同時進行，這三個國家的防長6月在新加坡舉行的會談中一直同意進行聯合演習。

此次訓練的內容包括彈道導彈探測與跟蹤訓練，以及部隊之間的信息傳遞與共享。

濱田靖一16日在防衛省對記者表示，願繼續深化三國合作。

聯合演習自 2012 年以來每兩年舉行一次，但在 2018 年和 2020 年文在寅政府執政期間日韓關係惡化時沒有公開。5月，尹錫悅總統就任，對中國和朝鮮採取了更強硬的立場，並開始擴大與美國的聯合演習。

韓國國防部16日在一份聲明中說：這次演習的目的是加強我們應對彈道導彈的能力，提高我們執行聯合任務的能力。