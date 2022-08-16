歐盟-印尼首次舉行聯合海軍演習

歐盟/印尼/聯合軍演

歐盟和印度尼西亞在阿拉伯海進行了首次聯合海軍演習2022年8月14-15日。

歐盟和印度尼西亞於周日和周一（8月15-16日）在阿拉伯海進行了首次聯合海軍演習，該演習是假想一次潛在的反海盜行動。

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參與這次演習的有印尼海軍護衛艦和歐盟海軍部隊（Eunavfor）的一艘護衛艦，該部隊隸屬於歐盟在索馬裏海域打擊海盜的“阿塔蘭特”海空行動團。

布魯塞爾和雅加達在他們的聲明中說："這次演習以反海盜行動的情景為基礎，包括直升機在甲板上降落，在海上進行複雜的戰術演練，登上可疑船隻和在海上進行加油。

在這次歐盟-印尼聯合演習的前幾天，印尼與美國和盟國部隊數千人舉行了聯合實彈軍演。此前，北京聲稱對台灣島擁有主權的緊張局勢有所加劇。

在中國軍隊圍繞台灣發起前所未有的戰爭演習之際，歐盟和印尼在聲明中重申了"他們對印度-太平洋地區自由、開放、包容和基於規則的秩序的承諾"。

他們呼籲"尊重領土完整和主權、民主、法治、航行和飛越自由（......）以及國際法規則"。

該報道說，印尼是與中國共產黨政權在南中國海存在嚴重領土爭端的東南亞國家之一，其鄰國和西方國家認為，北京的這些主張是在挑戰海上人員自由流動的原則。

今年2月，面對中國日益增長的實力，27個歐盟成員國加強了與亞太地區國家的夥伴關係，批准歐洲海軍在該地區的海域和海峽協調存在。