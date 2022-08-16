美軍成功試射民兵III型洲際彈道導彈

美國/軍事

美國軍方周二表示，已經成功進行新一輪“民兵III型”（Minuteman III）洲際彈道導彈（ICBM）測試。軍方的聲明顯示，這次試驗展現了“美國核力量的準備情況，並提供對國家核威懾力量殺傷力和有效性的信心”。

廣告 繼續瀏覽後續

聲明說，美軍空軍全球打擊司令部從加利福尼亞州範登堡空軍基地（Vandenberg Space Force Base）發射了一枚“民兵III型”洲際彈道導彈，配備了測試再入飛行器。該洲際彈道導彈的再入飛行器行駛了大約4200英里，最終到達馬紹爾群島的誇賈林環礁（Kwajalein Atoll）。

軍方的聲明說：“這些試射驗證了洲際彈道導彈武器系統的準確性和可靠性，為確保持續安全、可靠和有效的核威懾力量提供了寶貴數據。”

由波音公司製造的可攜帶核彈頭的“民兵III型”導彈是美軍目前唯一的陸基洲際彈道導彈，是美軍戰略武器庫的重要成員。該導彈射程超過9660公里，飛行速度約為每小時24000公里。

聲明說，測試期間，來自美國國防部、能源部和美國戰略司令部的洲際彈道導彈團隊，利用從試射中收集的數據進行持續性力量發展評估。洲際彈道導彈試射計畫展示了“民兵III型”的作戰能力，並確保美國有能力保持強大、可信的核威懾力，這是美國國家安全以及美國盟友和合作夥伴安全的一個關鍵因素。

《華爾街日報》引述美國官員報導說：拜登政府曾推遲“民兵III型”洲際彈道導彈試射，當時是眾議院議長佩洛西訪台後，中國開始在台灣周邊海上軍演之際。現在，國會議員仍持續造訪台灣，解放軍的演習也沒停止，國防部周二發表聲明，成功進行了“民兵III型”洲際彈道導彈的試射。