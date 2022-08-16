美軍高官:中國向台灣上空發導彈是“不負責任”的 必須反對

美國/台灣/中國/導彈

一位美國海軍高級指揮官周二說，中國最近在台灣上空發射導彈，是"房間里的大猩猩"行為，不負責任，必須反對。該指揮官還說，中國的導彈擦過了國際航道。

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美國第七艦隊副司令卡爾-托馬斯（Karl Thomas）周二在新加坡舉行的圓桌會議上表示，中國在台灣上空發射導彈的決定必須受到反對，因為這是"不負責任的"。他並說這些導彈射擊擦過了國際航道。

目前美國第七艦隊副司令卡爾-托馬斯正在新加坡與東南亞國家展開海上演習。據法新社說，美軍第七艦隊駐紮在日本，是華盛頓在太平洋地區海軍存在的一個關鍵部分。

另據南華早報報道，美國第七艦隊副司令卡爾-托馬斯在新加坡會議上說，必須對中國在台灣上空發射導彈加以反對，否則"房間里的大猩猩"的行動將成為新常態。

法新社說，卡爾-托馬斯將中國對台灣的威脅與在南中國海的行為方式相提並論說，"如果你不反對（中國對台灣的行動），那麼一下子就會變得像南中國海的島嶼一樣，（這些島嶼）現已成為中國的軍事前哨"，在上面“部署了導彈、大型飛機跑道、機庫、雷達、監聽站”。

美國眾議院議長南希-佩洛西和美國國會議員在兩星期前訪問台灣，引起中國政府的憤怒。北京在佩洛西離台第二天，在台灣周圍發起了史上最大規模的軍事演習：在五天內，中國軍隊部署了軍艦、導彈和戰鬥機，模擬對該島進行封鎖。

法新社說，中國共產黨政權將台灣視為其領土的一部分，表示有朝一日它將"統一"台灣，如有必要，可使用武力。

然而，對於北京這場威脅台灣的大規模軍事演習，大多數台灣公眾卻顯得無動於衷。據周二公布的台灣民意基金會的數據，45%的受訪者說他們完全不害怕，33%的人說他們對演習不是很害怕。5%的人說他們非常害怕。