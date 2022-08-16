[視頻] 伊朗核協定：伊朗回復歐盟提議

伊朗/美國

在一系列磋商談判後，歐盟方面提出了“最終文本”，希望以此打破僵局重啟伊核協定。伊朗方面於本周一回復了歐盟方面的提議。

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由於各方始終沒能達成共識，重啟2015年簽署的《維也納協議》（Vienna Agreement）始終陷入僵局。面對伊朗方面和美國方面對各自訴求的堅持，歐盟始終希望可以推動協議最終達成。

在這樣的背景下，8月4日於奧地利首都維也納，各方談判代表再次就各自關切的問題展開了磋商。美國方面堅持伊朗核協議只應該專註於有關伊朗核項目的相關問題，不應該涉及到包括針對伊朗革命衛隊的制裁在內的，由於其他問題而產生的制裁。而伊朗方面，在吸取了2018年時任美國總統特朗普宣布單方面退出協議後並重新施加制裁的教訓後，希望可以設置強制性條款，來保證協議的延續性。

歐盟方面今早回復，確認已經收到伊朗方面的書面回復。並且正在與協議的其他簽署國進行諮詢以期儘快達成共識。

伊朗方面參加磋商的顧問默罕默德·馬蘭迪（Mohammad Marandi）發布推文稱“我不能保證我們會達成一個協議，但比起以前我們離得更近。”

但美國方仍未就協議，以及協議達成後解除對伊朗的制裁做出更加明確的表態。在周一的新聞發布會上，美國國務院發言人僅僅表示目前美國方面與歐盟外交和安全政策高級代表，也是召集此次最新一輪磋商的何塞普·博雷利 (Josep Borrell)“保持聯繫”。

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