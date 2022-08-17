英國批准莫德納新冠二價疫苗：可一石擊二鳥

疫苗

這款率先在英國獲准用作加強劑的疫苗名為 Spikevax，被稱為二價疫苗（bivalent vaccine），由美國製藥公司莫德納研發,可同時預防新冠病毒原始毒株和奧密克戎變異毒株疫苗。

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英國藥監局（MHRA）15日批准莫德納研發的一次性新冠二價疫苗，前提是用於成人的加強針接種。據英國藥監局MHRA表示，臨床試驗結果顯示，莫德納二價疫苗對原始毒株和奧密克戎（BA.1）毒株都產生了強烈免疫反應，於是決定予以批准。

據莫德納6月的臨床試驗數據顯示，用這款新疫苗進行第四劑接種，針對奧密克戎病毒的中和抗體數量增加了8倍。新研發的疫苗對目前全球的優勢毒株“BA.4”和“BA.5”等其他奧密克戎變種都表現出極佳的免疫反應。

莫德納公司官網資料顯示，對437人的試驗結果表明，升級版的疫苗是安全的，對原始病毒和較新的奧密克戎亞型變異株都提供了更好的免疫保護，而副作用與初始版疫苗相同。

英國《金融時報》（FT）報道稱，莫德納在獲批的幾個月前就開始生產新疫苗，因此有望在兩周內實現供應。上月初，莫德納向英國、澳大利亞、加拿大和歐盟（EU）監管機構提交了新疫苗的數據，預計近期還將在其他國家獲得批准。

英國《每日電訊報》引述莫德納英國分公司總經理的話說，莫得納mRNA疫苗的設計為日後添加其他毒株或變異株提供了空間，可以靈活處理，在保留原始病毒株的基礎上添加新的毒株或變異株。

莫德納希望到明年冬季時能研發出一款跟流感疫苗結合的二價疫苗：新冠-流感疫苗，到2024-2025年冬季研發出針對新冠、流感和呼吸道合胞病毒（RSV）的“三合一”疫苗。

其他醫藥公司也在展開針對奧米克戎及其亞型株的疫苗的研發，包括輝瑞、中國科興和國藥集團。