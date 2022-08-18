英國首次以國安為由叫停港企收購案 涉軟件開發公司

英國，香港，收購，國安

英國政府以國家安全為由，叫停香港超橙控股有限公司提出的收購案。這是繼英國首次以《國家安全和投資法》叫停一間中國企業的收購案後，再以該法案叫停在中國香港特區注註冊的公司的收購案。美國傳媒彭博通訊社形容，有關決定反映英國會繼續採取強硬立場，避免中國切入其經濟。而保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)認為，英國阻止「中國一員」收購英國公司，意義重大。

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英國商業能源及工業策略部當地時間17日公布叫停收購的最終決定，指香港超橙控股有限公司(Super Orange HK Holding Limited)提出全面收購英國軟件開發公司Pulsic Limited，但商務大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng，有音譯為誇西·克沃滕)指出，涉事英國公司擁有尖端的電子設計自動化知識產權、技術及產品，可增強國防和技術能力，包括可用於軍事用途的集成電路建設，而收購將令上述合資格實體和資產轉移給收購方，形成國安風險。他形容，終止收購案是必須且符合緩解國家安全風險的需要。

根據網上商業數據庫，超橙公司於去年8月成立，屬私人股分有限公司，但網上未見該公司的網頁；至於Pulsic有限公司則在2000年創立，總部設於英國碧仙桃(Bristol)，在英美日三國設有辦事處，有44名員工。Pulsic暫未對事件置評，亦不知收購涉及的金額。

英國政府今年初起實施《國家安全和投資法》，容許當局介入商業交易，以防止競爭對手取得具有戰略意義的技術。當局上月首次引用法例，阻止北京無限視覺科技有限公司購買曼徹斯特大學與視覺傳感技術相關的知識產權。

被視為親華的關浩霆，在參與首相選舉戰後期表現得對華強硬，與其對手、英國外相卓慧思(Liz Truss)的立場靠近，《彭博》在今天的叫停收購報道中指出，卓慧思早已發出警告，英國不應策略性地倚賴中國，並揚言會大力打擊TikTok，而商務大臣關浩霆的決定，顯示隨着中英就人權、國防和安全事務而令關係變差之時，英國會繼續避免讓中國切入其經濟，秉持約翰遜政府阻止中國的華為參與英國5G網絡發展的趨勢。

報道續稱，等待英國政府作出類似決定的案例將陸續有來，因為商務部正就中國上海上市公司聞泰科技控制的荷蘭安世半導體（Nexperia）收購英國新港晶圓廠（Newport Wafer Fabrications）展開國家安全調查，9月會有結果。新港晶是英國最大的半導體生產商。另外，亦有國會議員要求停止向一中國公司購買閉路電視鏡頭。