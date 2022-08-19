印尼總統：習近平和普京將出席11月中旬舉辦的G20峰會

印尼/中國/俄羅斯/G20峰會

2022年6月30日星期四，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京（右）和印度尼西亞總統佐科-維多多在俄羅斯莫斯科的克里姆林宮會晤後舉行聯合新聞發布會。

印尼總統佐科·維多多表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京都計畫出席11月15，16號在巴厘島舉行的20國集團（G20）峰會。

廣告 繼續瀏覽後續

如果中俄兩位領導人成行，屆時將與美國總統拜登等民主國家領導人同時出席峰會，而目前華盛頓與莫斯科和北京的關係因烏克蘭戰爭和台灣問題的緊張而處於低谷。

莫斯科自入侵烏克蘭以來一直處於孤立狀態，而習近平則自從新冠疫情爆發以來都一直沒有出訪國外。因此對他們是否出席11月在印尼舉辦的20國集團峰會一直有疑問。印度尼西亞官員說，總統的聲明似乎證實了這兩位國家元首將出席峰會。

目前擔任20國集團主席國的印尼總統佐科·維多多在接受彭博社採訪時表示，兩位領導人都將親自出席峰會。彭博社報道引述佐科-維多多的話表示： "習近平會來的"，普京總統也告訴我他會來。"

法新社報道，雅加達在4月宣布邀請普京參加峰會後，一直受到西方的壓力，要求將普京排除在峰會之外。克里姆林宮官員在6月表示，普京先生已經接受了佐科·維多多的邀請，前提是與新冠疫情有關的衛生狀況允許他親自出席。

雅加達在烏克蘭問題上一直保持中立立場。佐科·維多多今年早些時候訪問了基輔和莫斯科。

佐科·維多多7月底也曾到北京訪問，成為疫情以來罕見被中國國家主席習近平接見的外國領導人。中國官媒報道稱，習近平表示中方全力支持印尼主持召開G20領導人峰會。

美中關係因為台灣議題緊繃，佐科·維多多不認為緊張情勢將擴散到南海，稱各國應把焦點放在糧食、能源與疫情危機。他表示，東南亞國家希望富有國家提供資金協助轉型到再生能源，並參與投資推動他們的國家經濟成長。

根據知情人士，中國官員正在規畫國家主席習近平11月出訪東南亞，並與美國總統拜登面會。

華爾街日報報導，這次如果成行，將是習近平近3年以來首度國際之行，也是拜登就任美國總統以來兩人首度面對面會晤。中國官員為習近平出訪做準備，顯示69歲的習近平對於今秋召開的5年一度中國共產黨第20次全國代表大會有信心。

參與準備的官員指出，這位中國領導人預料在完成20大後，可能參加11月15至16日在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領袖峰會。

中國官員指出，G20峰會結束後，習近平預期將前往泰國曼谷參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

印度尼西亞外交部發言人Teuku Faizasyah告訴法新社，俄羅斯和中國 "收到了邀請，並表示他們將出席 "這次峰會。他補充說，這是 "我們非常希望的事情"。

佐科·維多多先生的辦公室主任拒絕對印尼總統的言論發表評論，他的國務秘書沒有回應法新社的請求。

印度尼西亞還邀請烏克蘭總統沃洛季米爾-澤倫斯基參加峰會。烏克蘭領導人說，他的國家不是20國集團的成員，他將出席，至少是虛擬出席。