俄聯邦安全局指控烏克蘭女特工謀殺杜金之女

俄羅斯/杜金之女/謀殺

俄調查人員在杜金之女 Darya Dugina 的汽車爆炸現場。2022年8月 21日

俄羅斯聯邦安全局（FSB） 周一8月22日指控烏克蘭女特工謀殺了俄極端民族主義理論家杜金的女兒，然後逃往愛沙尼亞。烏克蘭否認參與這起謀殺。

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據路透社引述俄媒報道，俄羅斯聯邦安全局周一（8月22日）指控烏克蘭特工殺害了俄羅斯極端民族主義者的女兒達里亞·杜吉娜(Darya Dugina)。

俄羅斯調查人員稱，杜吉娜的父親是著名的理論家亞歷山大·杜金（Alexander Dugin），她於周六晚上因疑似爆炸裝置炸毀了她駕駛的豐田陸巡而喪生。烏克蘭否認參與這起謀殺。

俄羅斯聯邦調查局表示，這次襲擊是由一名出生於1979 年的烏克蘭婦女實施的。

據俄羅斯新聞機構發表的 俄羅斯聯邦安卻據的聲明稱，這名婦女和她十幾歲的女兒於7月抵達俄羅斯，並花了一個月的時間準備襲擊，她在同一個住宅區租了一套公寓，並研究了杜吉娜 Dugina 的生活方式。

據俄媒援引俄羅斯聯邦安全局的話說，襲擊者上周六晚上參加了莫斯科郊外的一個活動，杜吉娜和她的父親杜金也參加了該活動，然後對杜吉娜的汽車進行了"受控爆炸"，並從俄羅斯逃往愛沙尼亞。

基輔沒有立即對俄羅斯聯邦安全局的聲明作出回應。

達里亞·杜吉娜的父親亞歷山大-杜金是一個極端民族主義思想家，他主張通過暴力將所有俄語地區和其他地區統一在一個巨大的新俄羅斯帝國中。

經常出現在俄羅斯國家電視台的達里婭-杜吉娜贊同她父親的想法，並支持俄羅斯侵略烏克蘭的"特別軍事行動"，而這場侵略戰爭被基輔和西方將其視為一場帝國式的征服戰爭。

周三8月24日將是俄羅斯軍隊越過邊界入侵烏克蘭六個月。

杜金在俄羅斯的影響力和與普京總統的親近程度一直受到普遍猜測。一些俄羅斯觀察家認為他對莫斯科的外交政策有很大的影響力，並說他幫助普京奠定了知識基礎，使其採取更積極和擴張主義的外交政策。其他人則表示，他的影響和作用很小。這位60歲的人從未擔任過克里姆林宮的正式職務。

杜金沒有回答路透周日通過電子郵件發給他的問題，他的地址列在他創立的國際歐亞運動的網站上。

烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克否認基輔與此案有關。他昨天在烏克蘭電視台上說“當然，烏克蘭與此無關，因為我們不是一個像俄羅斯聯邦那樣的犯罪國家，而且我們也不是恐怖主義國家”。