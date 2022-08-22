北京回應美國印第安納州州長訪台灣

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台灣總統蔡英文在美國印第安納州長埃里克-霍爾科姆訪問台北期間坐着聽他講話。2022年8月22日。

中國外交部一位發言人今天8月22日就美國印第安納州長埃瑞克·霍爾科姆（Eric Holcomb侯康安）率團訪問台灣做出反應稱，中方已向美方提出“嚴正交涉”。

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中國外交部網站今晚（20:48）公布一位匿名發言人對美國印第安納州長，共和黨人埃瑞克·霍爾科姆訪問台做出的回應。該發言人說，“台灣是中國領土不可分割的一部分”。台灣問題是中美關係中最重要“最敏感”“最核心”的問題。“中方一貫堅決反對美以任何形式、任何名義與台開展官方交往”，並說，已就美國印第安納州州長霍爾科姆“竄台”向美方提出“嚴正交涉”。

該發言人重申說，“中方敦促美有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台一切形式官方往來”。

美國印第安納州長埃瑞克·霍爾科姆率領代表團8月21日晚間抵台，今天8月22日與台灣總統蔡英文會面。這是繼美國聯邦眾議員議長南希-佩洛西8月初訪台後，本月第三個到訪台灣的美國代表團。此前，一個美國國會兩黨5人代表團到訪了台灣。

據本台駐台北特約記者陳民峰報道，今天蔡英文向美國印第安納州訪問團承諾：“台灣有能力也有意願加強與民主夥伴合作，共同建構「民主芯片永續供應鏈」，一起維護共享價值，創造更多繁榮。

此外，美國印第安納州長埃瑞克·霍爾科姆還拜會了台灣半導體廠商代表，並與台灣經濟部簽署一份經貿合作備忘錄，重點合作領域包括半導體、生技、再生能源等。