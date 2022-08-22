基輔：俄羅斯希望和烏克蘭談判，為的是贏取時間

俄羅斯/烏克蘭

基輔當局稱，俄羅斯希望和烏克蘭談判以便為新的攻擊做準備。

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法新社從基輔報道，烏克蘭總統府的一名顧問周一告訴法新社說，俄羅斯正尋求與烏克蘭進行新的談判，以便有時間恢復其軍事能力並發動新的進攻。

米哈伊洛·波多利亞克（Mikhaïlo Podoliak）在莫斯科發動的戰爭即將進入第7個月的時候表示，幾個星期以來，克里姆林宮“一直在試圖說服烏克蘭進行談判”，以便“在被佔領的烏克蘭領土上維持現狀的同時，凍結衝突”。他補充說，俄羅斯“通過不同的中間人傳遞它的提議”，但米哈伊洛·波多利亞克沒有說出這些中間人是誰。

不過，根據基輔當局，目前與俄羅斯不存在任何政治接觸。

土耳其總統埃爾多安8月初會見了俄羅斯總統普京，然後於上星期五到烏克蘭訪問，這是埃爾多安自戰爭爆發六個月以來第一次訪問烏克蘭。埃爾多安多次宣布自己準備在基輔和莫斯科之間扮演中間人的角色。

根據波多利亞克，烏克蘭方面認為，莫斯科實際上是“不希望認真進行和平對話的”，而是在尋求在對烏克蘭發起“新的攻勢”之前，讓“其軍隊獲得休息”。

法新社指出，基輔當局拒絕一切談判解決被俄羅斯佔領的領土以及東部被親俄分裂分子控制的領土和2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。

在戰爭的最初幾個星期，基輔和莫斯科之間的首批談判沒有取得任何結果。