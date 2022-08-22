日本首相、大臣、議員相繼感染新冠

日本，新冠疫情，政治

據日本政府公告稱，岸田首相從20日周六晚上開始出現輕微發燒和咳嗽等癥狀，午後新冠檢測結果陽性。

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目前，岸田首相正在首相官邸休養，僅與夫人裕子等部分家庭成員有密切接觸，目前感染途徑不明。

岸田首相在本月15日結束公務後，正在放暑假，原定於本月8月22日起恢復公務，但是目前需要修養到月末，可能會考慮在網上處理公務。

因為感染新冠，岸田首相將不會出席本月27日和28日在突尼斯舉行的非洲發展會議（TICAD），預計將考慮在線參加。

在22日上午的記者會上，內閣官房長官松野博一談到了22日上午感染新型冠狀病毒的岸田文雄首相的癥狀時表示：21日還有微熱和咳嗽的癥狀，今天已經退燒，還有一點咳嗽。他說：“將很快使用遠程辦公環境，可以說幾乎可以按照預定執行公務。”，並表示岸田將於31日去首相官邸辦公。

雖然日本感染狀況正在不斷惡化，連續四周新增感染人士佔世界首位，但是岸田文雄首相近日來仍繼續與他人會餐。 官房副長官磯崎仁彥解釋說：“根據東京都政府等的要求，利用具有徹底感染預防措施的認證飯店，並徹底貫徹戴口罩等基本措施。”

目前岸田第二次改組內閣已有首相和其他兩位大臣感染新冠。內閣府8月15日宣布，負責地方振興和沖繩北方領土的大臣岡田直樹感染了新型冠狀病毒，由於他沒有癥狀，將在家中待機並遠程執行力所能及的公務。據內閣府稱，岡田直樹14日用抗原檢測試劑盒進行了兩次檢測，兩次均為陽性。岡田最後一次去辦公室是12日，辦公室內沒有密切接觸者。 15日，他取消了出席內閣會議和全國戰歿者追悼會。

農林水產省12日宣布，農林水產大臣野村感染了新型冠狀病毒。 同日下午，他接受了PCR檢測，被確認為陽性，他沒有癥狀，正在家中修養。

到8月12日為止，日本眾參兩院已有145名議員感染過新冠，超過20%的國會議員感染過新冠。