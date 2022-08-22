澤連斯基在獨立日前呼籲警惕俄羅斯干出“特別醜陋”的事情

烏克蘭/俄羅斯

導彈擊中烏克蘭米科拉伊夫州沃茲涅先斯克鎮的一棟五層住宅樓：9平民因這次襲擊受傷2022年8月20日。

在烏克蘭獨立日到來前夕，烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際社會警惕俄羅斯干出“特別醜陋”的事情。8月24日具有雙重象徵意義：烏克蘭從前蘇聯獨立31周年，也是該國抗俄戰爭進入第7個月。

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俄軍周一繼續在烏克蘭多個地區發動攻勢，據路透社8月22日報道，炮彈如雨點般落在歐洲最大的核電站紮波羅熱附近的城市尼科波爾，而黑海港口敖德薩附近則在昨天周日遭到導彈襲擊。

烏克蘭總統澤連斯基昨天呼籲大家提高警惕，他稱，莫斯科可能會在周三8月24日烏克蘭獨立日之前，嘗試干出“特別醜陋的事情”。

烏克蘭許多城市已被炸成廢墟。預計烏克蘭人不會在周三獨立日上街遊行，或組織露天紀念活動。

美法德英四國首腦昨天就俄軍佔領的烏克蘭紮波羅熱核電站安全問題進行磋商時表示，"同意繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略"。

澤連斯基說，他已經與法國總統馬克龍討論了“所有威脅”，並已向包括土耳其總統埃爾多安和聯合國秘書長古特雷斯在內的其他領導人發送了消息。

澤連斯基在他的夜間視頻講話中說，“烏克蘭的所有合作夥伴都已獲悉俄羅斯這個恐怖國家本周可能幹出什麼事情”。

馬里烏波爾又有捍衛者

他還表示，如果俄羅斯繼續計畫在馬里烏波爾試圖俘虜烏克蘭的捍衛者，那麼，它將違反國際規則，基輔將切斷談判。

澤連斯基繼續說，“如果這種卑鄙的表演繼續進行......將是談判不再可能的界限”。將“不會再有對話了”。

據英國《金融時報》周日發表的一篇文章援引莫斯科駐日內瓦聯合國大使加蒂洛夫的話說，土耳其總統埃爾多安曾試圖促進對話。

但他否認了有關“澤連斯基與俄羅斯總統普京會談”的猜測，他稱“沒有任何實際的平台可以舉行這個會面”。