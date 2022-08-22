蔡英文會見侯康安稱願共建「民主芯片永續供應鏈」

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蔡英文總統府會見到訪得美國印第安納州州長Eric Holcomb，聽取他的發言, 2022年8月22日.

台灣總統蔡英文今天在總統府會見美國印第安納州州長侯康安率領的（Eric Holcomb）訪問團。蔡英文說，經濟安全是國家安全與區域安全的重要支柱，台灣有能力也有意願加強與民主夥伴合作，共同建構「民主芯片永續供應鏈」，一起維護共享價值，創造更多繁榮。

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蔡英文會見侯康安一行的時候說，這個月9日，美國總統拜登簽署芯片法，增加對半導體研發製造的投入，也提升供應鏈的安全。隨着法案的通過，印第安納州可望成為美國半導體產業新興的科技中心，印第安納州重要的學府普度大學，也剛成立科技外交中心，並設立了半導體學程。

蔡英文指出，這個發展方向與台灣不謀而合，台灣的半導體產業已經在全球供應鏈佔有關鍵地位，更與大學合作，創造四大半導體學院，加速培養新世代的高科技人才。

蔡英文說，經濟安全是國家安全與區域安全的重要支柱，台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴的合作，共同建構「民主芯片的永續供應鏈」，要一起維護共享的價值，創造更多的繁榮。

她也提到，全球威權主義持續擴張，台灣也面臨中國在台海周邊的軍事威脅，此時此刻，民主陣線的盟友更要團結，加強各領域的合作。

侯康安則指出，當雙方經濟一起成長時，一定可以與台灣形塑戰略夥伴關係；他說，「在這個時間點要慎選夥伴，合作夥伴是誰非常重要。」

侯康安說，印第安納州是全美FDI外國直接投資額最大的州，台灣有十大企業都在印第安納州FDI的投資行列，聯發科也是其中之一。

他說，印第安納州致力於打造堅韌的未來經濟，尤其是要運用與台灣這種堅實的夥伴關係與淵源，他認為，隨着台灣做為印第安納州的夥伴，一定可以對未來進一步創新，打造全球解決方案。

侯康安說，印第安納州將與台灣簽署的備忘錄，會做為經濟夥伴關係重要基礎，讓彼此在許多關鍵產業進一步合作，例如半導體、生化、科技、尖端製造等方面。

這個訪問團昨晚抵達台灣，預計訪問四天，預定24日離開台灣。訪台期間除了會見蔡英文外，將接受外交部長吳釗燮款宴，拜會政府機關，及台灣的高科技企業界領袖；並見證印第安納州普度大學，與台灣的陽明交通大學和成功大學分別簽署學術交流備忘錄。