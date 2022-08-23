俄羅斯為死於汽車爆炸的“帝國主義思想家”之女舉行葬禮

俄羅斯/杜金之女/汽車爆炸

支持侵略烏克蘭的俄羅斯民族主義理論家亞歷山大-杜金（左）出席他女兒達里婭-杜金娜的最後告別儀式2022年8月23日莫斯科。

法新社說，在俄羅斯為“親克里姆林宮的帝國主義思想家”的女兒舉行葬禮之際，俄外長拉夫羅夫呼籲對造成此女在汽車爆炸中死亡的兇手"毫不留情"。

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據法新社發自莫斯科的報道，周二（8月23日），數百人聚集在莫斯科，參加一名支持侵略烏克蘭的極端民族主義思想家的女兒的葬禮，她在汽車爆炸中喪生，莫斯科將這次襲擊歸咎於基輔。但基輔否認。

上周六晚間，達里婭-杜吉娜（Daria Douguina）駕駛的汽車在莫斯科附近一條公路上發生爆炸，她被炸死，卒年29歲。

法新社說，達里婭-杜吉娜是一名記者和政治學者，其父亞歷山大-杜金（Alexandre Douguine）是宣傳帝國主義理論的極端民族主義思想家和作家。杜吉娜與其父一樣，也是俄羅斯侵略烏克蘭的堅定支持者。

法新社記者今天看到，包括家庭成員和政界人士在內的數百人聚集在達里婭-杜吉娜的棺材前，棺材上方掛着她微笑的畫像。

達里婭-杜吉娜的父親杜金顫抖着說：“她是在前線為國家、為俄羅斯而死的”。“前線就在這裡”。

在杜吉娜死後不到48小時，俄羅斯安全部門（FSB）周一表示，他們得出結論，這次襲擊是由烏克蘭情報部門準備和實施的。但基輔否認有任何參與。

俄羅斯總統普京在唁電中讚揚杜吉娜是“具有真正俄羅斯心”的傑出人才，並譴責這起"卑鄙、殘忍的罪行"過早地結束了她生命"。普京還追授她一枚非常重要的勇氣勳章。

60歲的亞歷山大-杜金是"歐亞主義"的倡導者，據法新社說，這種“帝國主義”學說主張“在俄羅斯的領導下”，建立一個歐亞聯盟。

自2014年以來，亞歷山大-杜金一直是歐盟的制裁對象。作為一個媒體人和多面手，他在歐洲部分極右派中具有影響力。

杜金被一些媒體稱為"普京的大腦"，有時被認為與普京關係密切。但後者從未公開支持過他，許多觀察家把他在克里姆林宮的影響力看得很重。