德國計畫對烏提供價值逾5億歐元的武器援助 瑞典、斯洛伐克承諾追加援助

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德國政府發言人8月23日在總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪問加拿大期間表示，德國準備在2023年對烏提供超過5億歐元的武器，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的持續入侵。據了解，德國將再向烏克蘭援助三套Iris-T防空系統、十幾輛裝甲救援車、20輛皮卡式火箭發射器、精確彈藥和反無人機裝置等軍事物資。

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德國政府發言人表示：“這是實現烏克蘭武裝力量可持續現代化的一個步驟。”朔爾茨最近曾承諾向烏克蘭提供進一步的大規模財政和軍事支持。今年早些時候，德國在是否應該向烏克蘭提供武器的問題上糾結了很久，導致長期拖延援助，在國內外都受到了大量批評。

朔爾茨周二在與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）出席聯合記者會時發言表示：“幾十年來，我們一致認為，一個國家為了征服部分或全部領土和移動邊界而入侵鄰國的情況不應該再發生。俄羅斯戰爭對過去幾十年的這種理解提出了質疑，因此對世界和平構成了如此巨大的威脅。最近幾天，我們一起反覆表達了這一點，並將繼續這樣做。”

朔爾茨說：“對我們來說，至關重要的是，我們要盡一切努力支持烏克蘭。我們通過提供武器、提供財政資源、在七國集團和與我們所有的朋友和夥伴一起工作，但也通過組織非常具體的支持來做到這一點。”

朔爾茨在發言中還提及：“我們將繼續提供我們在過去幾個月中已經制定的支持。這是對烏克蘭的財政支持，烏克蘭也必須應對國家經濟和稅收方面的重大挑戰，在這種情況下，烏克蘭的經濟和稅收已經無法正常發展。這就是為什麼我們致力於履行我們的財政責任。”

朔爾茨說：“當然，這也適用於支持烏克蘭的防禦性鬥爭。這都是關於武器的問題，也是關於在支持烏克蘭方面不斷進行新的密切合作，提供它所需要的東西，還有在訓練士兵方面。像過去一樣，我們將在未來繼續緊密合作。”

據德國之聲報導，德方現已加快了對烏克蘭的軍事援助。德國政府說，其已向烏克蘭提供了15門獵豹式防空坦克（Gepard）、10門自走炮、多輛裝甲運兵車、數百套便攜式防空系統，以及一系列其他致命和非致命援助。另據德國基爾世界經濟研究所的統計，德方迄今已承諾為烏克蘭提供價值7億歐元的武器和裝備，另有5億歐元被指定用於資助購買軍事物資。

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）周二還表示，斯洛伐克將向烏克蘭援助30輛BVP-1步兵戰車，該國則將從德國獲得15輛豹式坦克。納德在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發與德國國防部國務秘書齊默（Benedikt Zimmer）會談後說：“我非常高興，斯洛伐克將能夠捐贈30輛BVP-1步兵戰車並從德國獲得15輛豹2-A4坦克。”

納德說，這筆對烏援助還包括彈藥、備件和複雜的軍訓計畫。斯洛伐克此前已經向烏克蘭捐贈了S-300防空系統、米系列軍用直升機、自行榴彈炮和“冰雹”多管火箭炮。

斯洛伐克還暗示，可能向烏克蘭提供蘇聯時代的米格-29戰鬥機，由於捷克和波蘭已經同意對斯洛伐克的領空進行聯合巡邏，其計畫在本月將這些戰鬥機停飛。

此外，瑞典首相安德松(Magdalena Andersson)周二在參加“克里米亞平台峰會”發表講話承諾，瑞典政府不久將提出進一步的全面支持計畫，以加強烏克蘭的復原力。

安德松在講話中說：“我們必須保持團結，在當下和長期內支持烏克蘭。我們必須確保國際社會繼續以協調和有原則的方式作出反應，阻止俄羅斯的侵略，並追究責任人的責任。”

安德松表示：“瑞典將繼續堅定不移地支持烏克蘭。我國政府不久將提出進一步的全面援助計畫，以加強烏克蘭的復原力。烏克蘭越強大，我們其他人就越安全。”