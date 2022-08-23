日本議員團與蔡英文會談觸及區域安全及高鐵車廂採購議題

台灣/日本

蔡英文貼出這套照片說，在今天的會議上，古屋主席用台語重複了安倍前首相說的"台灣有事就是日本有事"這句話，“讓我非常感動!”2022年8月23日

台灣總統蔡英文今天在總統府接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪問團時指出，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大衝擊；她強調，台日是安全攸關的夥伴，應持續深化合作，確保區域和平穩定。

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蔡英文致詞時指出，她非常懷念台灣的好朋友、日本前首相安倍晉三，安倍生前，擔任日華議員懇談會的顧問，今年三月她與安倍的視訊會談，就是出自懇談會的安排；當時安倍再次強調，台灣有事等同日本有事以及日美同盟有事，她藉這個機會，再次感謝安倍對台日關係與國際民主社會的貢獻。

蔡英文說，從今年初俄羅斯入侵烏克蘭，到近期中國在台海周邊頻繁的軍事演習，威脅整個印太區域的穩定。面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大的衝擊。

她指出，台日共享民主自由價值，是安全攸關的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域的和平及穩定。她相信，有日華議員懇談會的協助，台灣與日本的夥伴關係會愈來愈深厚。懇談會的成員橫跨日本各黨派，有超過260位國會議員，具有非常大的影響力。

古屋圭司則向蔡英文提到台灣高鐵的車廂採購案，他告訴蔡英文，日本新幹線的設計製造是以用戶的安全為最優先考慮，技術世界一流；台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來台日更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

古屋圭司也向蔡英文當面提到，台灣海峽的和平穩定，不僅攸關日本的安全保障，也是國際社會安全穩定的重要基礎。

他說，跟俄羅斯侵略烏克蘭的情形如出一轍，中國以美國眾議院議長訪台為借口，朝日本專屬經濟海域發射飛彈。中國威嚇的作法，對於共享自由、民主、法治、人權等普世價值的日本與台灣人，是絕對無法接受的事。必須全力阻止中國企圖改變現狀的這些作法。

古屋圭司昨天拜會台灣行政院時，也曾向院長蘇貞昌當面表示，台灣高鐵的車廂採購案雖然是民間企業協商的問題，但現在到了要做決定的時刻，台灣高鐵是台日合作最具體的象徵，希望台灣相關人士和政府部門能從旁協助，給予輔導，以順利解決，日方願提供技術給台灣。#