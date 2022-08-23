日首相指示閣僚繼續實施對俄制裁 波蘭總統：烏克蘭的所有領土必須得到解放

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隨着俄烏戰爭即將在周三進入6個月，日本首相岸田文雄8月23日召集相關閣僚等以及省廳幹部在官邸開會。他下達指示，要求繼續與七國集團（G7）合作實施對俄羅斯的制裁和對烏克蘭的支援。此外，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）當天再次到訪烏克蘭首都基輔，並與澤連斯基總統會面。杜達強調，“不言而喻，克里米亞屬於烏克蘭”。他並表示：“我想對烏克蘭人民對其祖國所表現出的非凡的英雄主義表示極大的敬意。我希望他們堅信波蘭的強大支持，波蘭人與他們在一起，並將支持他們直到戰鬥的最後一日。”

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據共同社報導，岸田周二在會議上還要求在日僑的保護、日本防衛體制的確保和能源的穩定供應方面做到萬無一失。他因感染新冠而在公邸療養，以線上方式出席了會議。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上介紹稱，鑒於俄烏衝突長期化和內閣改組後工作交接，會議確認了對現狀的認識。他強調：“將繼續保持高度緊張去收集信息，政府團結一致進行應對。”

松野再次譴責進攻烏克蘭對國際秩序的根基構成威脅。他就俄羅斯多次發出核威脅的狀況表示：“對於在進攻烏克蘭時使用核武器的可能性深感憂慮。”

報導指，日本防衛大臣濱田靖一會後在防衛省接受採訪時稱：“憑藉實力單方面改變現狀的做法在印度太平洋地區也可能發生。為守護國民的生命與和平的生活，將從根本上強化我國的防衛力。”據悉，日本外相林芳正、財務相鈴木俊一、經濟產業相西村康稔也出席了會議。

此外，杜達和澤連斯基在基輔討論了在戰爭中對烏克蘭目前和未來的援助。杜達說：“今天，烏克蘭正在為捍衛其獨立而戰，在俄羅斯的侵略面前捍衛烏克蘭國家的完整性。”

杜達補充說：“（俄羅斯的侵略）並不是從2月24日開始的，而是在2014年，隨着俄羅斯對烏克蘭的攻擊，事實上，它開始佔領盧甘斯克和頓涅茨克。但是，最重要的是，侵略是從俄羅斯佔領克里米亞開始的。”

當天晚些時候，杜達在“克里米亞平台峰會”上發言時提到了莫斯科在2014年入侵併吞併的克里米亞，宣稱“克里米亞屬於烏克蘭”，並補充說這“不言而喻”。

杜達向參會者表示：“我們中的許多人必須對過去一年發生的事情進行良心檢查。”他補充說：“許多國家事實上同意對克里米亞的佔領，難道沒有向俄羅斯發出錯誤的信號嗎？”

杜達還強調，不可能與俄羅斯恢復“一切如常”。他說，烏克蘭“必須恢復到俄羅斯入侵之前的狀況”，“所有被俄羅斯佔領的地區都必須得到解放”。杜達重申：“波蘭是你們的支持者、盟友，是所有希望尋求庇護的烏克蘭家庭和兒童的家。”