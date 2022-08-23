歐洲紀念專制極權受害者 馮德萊恩:烏克蘭人正獻出生命

歐洲極權專制受害者紀念日

歐盟委員會主席馮德萊恩8月23日說，今天，我們紀念極權主義政權的受害者。我們被那些當年挺身反抗不公正的人所鼓舞，我們支持今天這樣做的人，因為戰爭的恐怖又在歐洲出現。烏克蘭人正在為保護我們聯盟賴以建立的價值觀，獻出他們的生命。

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為了紀念全歐洲所有極權主義和專制政權受害者紀念日，歐盟委員會主席馮德萊恩發表以下聲明：

8月23日，我們紀念歐洲和其他地區的極權主義和獨裁政權的受害者。今天，在《莫洛托夫-里賓特洛甫條約》（Molotov-Ribbentrop）簽署83周年之際，這個日子具有特殊的意義。今年，普京將戰爭的恐怖再次帶到歐洲，同時提醒人們不能將和平視為理所當然。

馮德萊恩說，過去的痛苦記憶不僅僅是遙遠的回憶，它在俄羅斯對烏克蘭的非法和無理的戰爭中找到了迴音。我們被那些當時挺身反抗不公正的人的勇氣所鼓舞，我們對今天被迫再次這樣做的許多男人和女人表示尊重和支持。烏克蘭人民正在為保護我們聯盟賴以建立的價值觀而獻出自己的生命。

這份聲明說，今天，我們比以往任何時候都更加團結一致，反對俄羅斯國家控制的宣傳，這種宣傳歪曲歷史，散布陰謀，懲罰那些反對者。我們將堅定不移地繼續我們的工作，打擊虛假信息。而且我們將確保那些反對極權主義的人們不被遺忘。

這一天也提醒我們，歐洲的建立是為了保護和平，為了促進民主和法治，為了確保對普世權利和自由的保護。我們的聯盟是為我們歐洲人創建的，以引導我們遠離戰爭和壓迫。而擺脫極權主義和獨裁主義是歐洲聯盟的核心，它建立在和平、法治和民主的基礎上。

馮德萊恩保證說，“我們將繼續團結一致，為這些基本價值觀而戰。我們將繼續與烏克蘭站在一起，無論需要多長時間。我們不會休息，直到你們勝利”。

背景

自2009年以來，為所有極權主義和獨裁政權受害者舉辦的歐洲範圍的紀念日是一個保持對受害者記憶的機會。

歐盟委員會支持全歐洲的有關項目，這些項目涉及極權主義罪行的歷史，並鼓勵舉行紀念活動。

基於2014-2020年的歐洲公民方案而來的“公民、平等、權利和價值觀”新計畫，支持追溯極權主義政權，特別是納粹主義，法西斯主義、斯大林主義和共產主義極權主義政權原因的紀念活動。