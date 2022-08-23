特朗普申請法院臨時禁令 禁止FBI審查從其家中查獲的文件

美國，政治，特朗普

美國前總統特朗普周一（8月22日）向聯邦法院申請臨時禁令，禁止聯邦調查局審查兩周前從他的海湖莊園查獲的文件，直到任命一名特別專家負責監督審查的過程。

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據法廣駐華盛頓記者偌丹（Guillaume Naudin）報道，這是自兩周前美國聯邦調查局對海湖莊園搜查以來，特朗普方面做出的第一個司法回應。目前為止，特朗普一直只是發表聲明表達憤怒。報道指，這份禁令申請是向在南佛羅里達州西棕櫚灘的一家聯邦法院提交的，由特朗普在任時任命的一名法官艾倫 加農（Aileen Cannon）負責。

這份申請指責司法部不公平地對待特朗普，搜查令的範圍太廣，因此，要求暫停對聯邦調查局扣押的文件進行審查，直到任命一名特別專家監督這一程序。同時申請還要求歸還與調查無關的文件，並要求澄清和解釋發起對海湖莊園搜查的原因。報道指，簽署搜查令的法官已要求司法部提供有關搜查理由的文件版本。

這些文件預計將於周四公布，但司法部解釋說，過多的披露可能會影響對特朗普卸任後拿走機密文件事件的調查。

據《紐約時報》周一援引知情人士的話報道，美國政府從特朗普在佛羅里達的海湖莊園中獲取了300多份標有 "機密 "的文件，其中包括中央情報局、聯邦調查局和國家安全局的一些高度機密文件。據該報道，美國國家檔案館今年1月收回首批150多份標記為“機密”的文件，特朗普助手在6月向美國司法部交出了第二批機密文件，而第三批是在本月早些時候FBI的搜查中被查獲的。