美國將於周三烏克蘭獨立日宣布對烏追加30億美元安全援助

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據美聯社周二援引多名美國官員的話報導，隨着俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的僵持，美國對烏的安全援助正在轉向一個更長期的運動，這可能會使更多的美國軍隊在未來部署在歐洲待命，包括即將於8月24日宣布額外的大約價值30億美元的援助計畫，以訓練和裝備烏克蘭軍隊，以便在未來幾年內進行戰鬥。

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美國官員向美聯社表示，這一最新的安全援助方案預計將在周三宣布，即俄烏戰爭進入六個月大關和烏克蘭慶祝獨立日的日子。他們說，這筆錢將資助烏軍獲得無人機、武器和其他裝備的合同，這些裝備可能在一兩年內不會出現在戰場上。

美方即將宣布的一攬子對烏安全援助計畫根據“烏克蘭安全援助倡議”（USAI）提供，其總額可能在一夜之間發生變化，但不可能變化很大。幾位官員在公開宣布之前以匿名的方式透露了該援助計畫的消息。

據熟悉此事的官員說，與之前的大多數一攬子安全援助計畫不同，新的資金主要是為了幫助烏克蘭確保其中長期防禦態勢。美國此前的對烏軍援大部分是在總統抽調授權下進行的，集中於烏克蘭對武器和彈藥更迫切的需求，涉及五角大樓現有的武器庫存的物資，可以在短時間內運出。

這些官員說，除了向烏克蘭提供可應對其未來潛在國防需求的長期援助外，新的一攬子計畫還旨在向烏方保證，美國打算繼續對烏克蘭提供支持，無論衝突的局勢發展。

迄今為止，自拜登政府上台以來，美國已經向烏克蘭提供了約106億美元的軍事援助，包括自2021年8月以來直接從美國國防部庫存中提取的19批武器援助。

美國國防部領導人還在探討一些計畫，這些計畫將擴大對烏克蘭軍隊的境外培訓，以及對歐洲東部和南部國家軍隊的培訓，這些國家感到受到俄羅斯侵略的威脅最大。