蘋果新款手機iPhone14將在印度製造

蘋果手機/印度

由於北京與華盛頓發生衝突，以及中國各地不斷清零封鎖擾亂了經濟，蘋果公司計畫開始在印度生產最新的iPhone14手機。

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據彭博社8月23日報道，蘋果公司計畫在中國首次發布“iPhone14”大約兩個月後，開始在印度製造該產品。印度的第一批蘋果“iPhone14s”可能在今年10月底或11月完成。

熟悉此事的人士稱，由於習近平政府與美國政府發生衝突，並在全國範圍內實施封鎖，擾亂了經濟活動，長期以來在中國生產大部分iPhone的蘋果公司正在尋求替代方案。

彭博社披露這個消息後，在印度經銷蘋果產品的雷丁頓（Redington India Ltd.）印度有限公司的股價漲幅高達9.5%。

該報道引述分析說，蘋果手機iPhone的主要製造商富士康科技集團研究了從中國運送零部件，並在印度南部城市欽奈（Chennai）外的工廠組裝iPhone14設備的過程。

彭博社說，總部位於加州庫比蒂諾的蘋果公司的發言人拒絕發表評論。富士康也沒有立即回應評論請求。

該報道引述分析說，對於印度來說，如果能與中國生產iPhone的速度相匹配，那將是一個重要的里程碑。印度一直在誇讚其作為替代方案的吸引力。

彭博社說，組裝蘋果手機往往需要在數百家供應商之間進行協調，並滿足蘋果公司的嚴格期限和質量控制。而此時滾動的冠狀病毒（Covid）清零封鎖和美國的制裁，都危及中國作為世界工廠的地位。

彭博社說，之前蘋果和富士康內部的一些人曾希望今年在中國和印度同時開始生產，但這從來都不是一個正式的計畫。其中一位人士說，為確保順利投產，蘋果希望先集中精力把中國的業務做好，然後再解決印度的生產問題。

蘋果公司的合作夥伴於2017年開始在印度生產iPhone，這是蘋果公司為在印度建立製造能力而進行的長達一年的努力的開始。

這個報道說，除了為其現有業務提供支持外，這個擁有14億人口的南亞國家是一個很有前途的消費市場，莫迪政府在其印度製造計畫下為科技生產提供了財政激勵。