阿根廷副總統基什內爾面臨12年徒刑及終身被禁參選

阿根廷

在大選前一年，阿根廷副總統克里斯蒂娜-基什內爾在布宜諾斯艾利斯的一場“腐敗”案審判中，面臨12年監禁和終身被禁參選。她的支持者和反對者發生衝突，警方投擲了催淚彈。

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8月22日周一，布宜諾斯艾利斯一間法庭“遠距離”對阿根廷副總統克里斯蒂娜·基什內爾“缺席”開庭。檢方指控她涉公共部門合同弊案，要求以腐敗罪判處她12年監禁，並終身剝奪其參選資格。法新社說，在大選前一年多，此舉或阻礙這位庇隆主義左翼政治家的參選之路。

69歲的克里斯蒂娜-基什內爾（Cristina Kirchner）曾兩次擔任國家元首（2007-2015年），她被指控的罪名是“非法結社”和“欺詐性管理”。

該案涉及基什內爾兩屆總統任期內，在南部聖克魯斯省巴塔哥尼亞（她的大本營）公共部門合同弊案。

自2019年以來，基什內爾一直擔任副總統和參議院議長。現階段，她擁有議會豁免權，如果這款定罪被確認，那麼，只有最高法院才能取消其豁免權。如果沒有被確認，那麼她將可以參加2023年底的立法和總統選舉，儘管她尚未透露參選意圖。

在檢方起訴後，9月初法庭將聽取辯方陳述，辯方的陳述過程預計將持續幾個月，法庭應在2022年底下達判決。該案於2019年開啟，但因冠狀病毒（Covid-19）大流行而暫停。

法新社說，克里斯蒂娜-基什內爾影響力的一個標誌是她的分裂性：她在左派中受歡迎程度與反對派對她的反對程度一樣強。

周一晚間，數百名反對者和支持者在這位女政治家位於布宜諾斯艾利斯的寓所附近自發集會，雙方發生了肢體衝突，導致警方組成厚厚的安全防線，並使用了催淚瓦斯。