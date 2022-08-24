北約30國代表在北京集會紀念烏克蘭獨立31周年

烏克蘭/北約

北約30國代表與烏克蘭駐華代辦在美國駐華大使館紀念烏克蘭獨立31周年，表示與頑強抵抗俄羅斯侵略的烏克蘭團結在一起。2022年8月24日

在烏克蘭獨立31周年這一天，北約30國代表與烏克蘭代表在北京舉行紀念活動，向6個月來抵抗俄羅斯非法入侵的烏克蘭致敬。

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美國駐華大使伯恩斯今天8月24日在推特上說，在烏克蘭獨立紀念日，我深感驕傲地與（烏克蘭駐華大使館）臨時代辦張娜·列親斯卡（Zhanna Leshchynska）和北約所有30個成員國的代表一同在北京，向6個月以來，為抵抗俄羅斯殘暴非法入侵而奮鬥捍衛自身民主的烏克蘭致敬。

伯恩斯貼出北約30國代表在美國駐北京大使館門前展示烏克蘭國旗集會的照片，他還表示說，"我們與烏克蘭團結在一起"。

美國駐北約的使團今天在烏克蘭獨立日發布推特說，我們向我們的烏克蘭朋友和夥伴發出信息，美國和我們的盟國繼續與烏克蘭團結一致。我們被你們巨大的能力和勇氣所鼓舞。

在俄羅斯入侵烏克蘭6個月後，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周三8月24日在烏克蘭脫離蘇聯31周年獨立紀念日的講話中說，烏克蘭將為收復所有領土而"戰鬥到底"。

澤連斯基說，我們將為（我們的土地）戰鬥到底，這是整個烏克蘭（......），沒有任何讓步或妥協的餘地，包括自2014年以來被莫斯科支持的分離分子控制部分地區的頓巴斯盆地，以及同年被俄羅斯吞併的克里米亞。