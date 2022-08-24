拜登總統在烏克蘭獨立日發聲明 宣布迄今最大一批軍援

拜登/烏克蘭

美國總統拜登在烏克蘭獨立31周年發聲明表示祝賀與團結，並宣布向烏克蘭提供迄今最大一批軍事援助...

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拜登總統關於烏克蘭獨立日的聲明：

我以所有美國人的名義，祝賀烏克蘭人民的獨立日。在過去的六個月里，烏克蘭人以其非凡的勇氣和對自由的奉獻激勵了全世界。 面對俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，他們堅定而有力地站了出來。今天不僅是對過去的慶祝，而且是對烏克蘭現在和將來都是一個自豪的主權獨立國家的響亮肯定。

該聲明說，美利堅合眾國致力於支持烏克蘭人民繼續為捍衛其主權而戰。作為這一承諾的一部分，我自豪地宣布我們迄今為止最大的一批安全援助：約29.8億美元的武器和設備將通過烏克蘭安全援助倡議的框架提供。這將使烏克蘭能夠獲得防空系統、火炮系統和彈藥、無人駕駛航空系統和雷達，以確保烏克蘭能夠繼續長期保衛自己。

拜登繼續說：我知道這個獨立日對許多烏克蘭人來說是苦樂參半的，因為有數千人被殺或受傷，數百萬人流離失所，還有許多人成為俄羅斯暴行和襲擊的受害者。但是，六個月的無情攻擊只是加強了烏克蘭人對自己、對他們的國家以及對他們三十一年的獨立的自豪感。

拜登的聲明最後說：今天和每一天，我們都與烏克蘭人民站在一起，宣告驅動專制主義的黑暗比不上照亮世界各地自由人民靈魂的自由火焰。美國，包括自豪的烏克蘭裔美國人，期待在未來幾十年繼續慶祝烏克蘭成為一個民主、獨立、主權和繁榮的國家。