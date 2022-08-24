烏克蘭獨立31周年 澤連斯基：將為收復所有領土"戰鬥到底"

烏克蘭獨立日

烏克蘭人在俄羅斯入侵6個月之際，審慎紀念自己國家脫離前蘇聯獨立31周年。烏克蘭總統表示要收復自2014年以來被俄羅斯侵佔的所有領土。

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烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周三8月24日在國家獨立日發表講話表示，烏克蘭將為收復所有領土而"戰鬥到底"。

澤連斯基說：我們將為（我們的土地）戰鬥到底，這是整個烏克蘭（......），沒有任何讓步或妥協的餘地。

烏克蘭要收回的領土包括自2014年以來被莫斯科支持的分離分子控制部分地區的頓巴斯盆地，以及同年被俄羅斯吞併的克里米亞。

澤連斯基進一步說，戰爭的結束對我們意味着什麼？那就是，在我們說+和平+之前，現在我們說+勝利+。

法新社說，經過六個月的戰爭，烏克蘭數以萬計的人死亡，並遭受巨大的破壞，所以，1991年從蘇聯獲得獨立的這個31周年紀念日，現在不是慶祝的時候。

法新社今天發自基輔的電稿說，烏克蘭在高度緊張的背景下紀念這個獨立日。基輔擔心可能出現"令人憎惡的俄羅斯挑釁"。美國駐基輔大使館昨天發出警告說，"未來幾天"俄羅斯可能加強轟炸平民設施，並敦促美國公民立即離開該國。

基輔當局從周一到周四在首都禁止所有公眾集會，而在東北部，哈爾科夫州的州長下令從周二晚到周四上午實行宵禁，今天早上已經響起了兩聲防空警報。