美國防部公布近30億美元對烏軍援內容，包括追加6套NASAMS防空導彈等裝備

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美國總統拜登（Joe Biden）8月24日就烏克蘭獨立日發表聲明，宣布美國將向烏提供價值約29.8億美元的武器裝備，這是迄今為止美方向烏方提供的最大一筆安全援助。美國國防部稍後發表聲明對這批軍援所包含的物資加以介紹，其中包括對烏追加6套挪威NASAMS地空導彈系統及彈藥、多達24.5萬發155毫米火炮炮彈、多達6.5萬發120毫米迫擊炮炮彈、激光制導火箭彈系統等軍用物資和用於訓練軍隊、維護和保養裝備提供的資金。

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拜登周三通過聲明表示：“美利堅合眾國致力於支持烏克蘭人民繼續為捍衛其主權而戰。作為這一承諾的一部分，我自豪地宣布我們迄今為止最大的一筆安全援助：將通過‘烏克蘭安全援助倡議’（USAI）提供約29.8億美元的武器和設備。 這將使烏克蘭能夠獲得防空系統、火炮系統和彈藥、反無人駕駛航空系統和雷達，以確保其能夠繼續長期捍衛自己。”

五角大樓當天發表聲明介紹稱：“在烏克蘭獨立日宣布的這一‘烏克蘭安全援助倡議’一攬子計畫強調了美國對長期支持烏克蘭的承諾，代表了對建立烏克蘭武裝部隊的持久力量的多年投資，因為它繼續面對俄羅斯的侵略而捍衛其主權。”

五角大樓指出：“與總統抽調（PDA）不同的是，美國國防部繼續以歷史性的速度利用國防部的武器庫存向烏克蘭提供裝備，而‘烏克蘭安全援助倡議’是美國從工業界採購能力的授權。這一宣布代表了一個簽約過程的開始，在中期和長期向烏克蘭提供額外的優先能力，以確保烏克蘭能夠繼續作為一個獨立、主權和繁榮的國家保衛自己。這是迄今為止對烏克蘭最大的一筆安全援助。”

聲明指出，這筆對烏援助包括：“6套挪威NASAMS地空導彈系統及彈藥、多達24.5萬發155毫米火炮炮彈、多達6.5萬發120毫米迫擊炮炮彈、多達24台反炮兵雷達、‘美洲豹’無人機系統（UAS）和對‘掃描鷹’無人機系統的支持設備、VAMPIRE反無人機系統、激光制導火箭彈系統及對人員培訓、設備維護和保養提供的資金。”

五角大樓稱：“自2021年1月以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過135億美元的安全援助。總計，自2014年以來，美國已經承諾向烏克蘭提供超過155億美元的安全援助。通過總統抽調和‘烏克蘭安全援助倡議’，國防部繼續與烏克蘭合作，以滿足其當前和長期的安全援助需求。”

美國國防部表示：“與我們的盟友和合作夥伴一起，我們的統一努力將幫助烏克蘭繼續現今的成功，並建立其部隊的持久力量，以確保烏克蘭人民在未來繼續自由和獨立。”