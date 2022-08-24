韓國特使敦促中國不要驅逐朝鮮叛逃者

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韓國新任朝鮮人權問題特使呼籲通過"低調外交"說服北京不驅回朝鮮脫北者。該職位在前總統文在寅執政時空缺。

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路透首爾8月24日消息，韓國新任朝鮮人權問題國際合作特使周三呼籲通過外交壓力，說服北京不要將脫北者驅逐回朝鮮。

韓國負責朝鮮人權事務的特使李信和(Shin-wha Lee)表示，2020 年初，為阻止冠狀病毒(COVID-19) 的傳播，中朝邊界關閉後，脫北者數量急劇下降，一旦重新開放邊界，這一數字預計會上升。

聯合國的專家們多年來一直批評中國將叛逃者送回朝鮮，中國認為這些人是出於經濟原因逃離自己國家的非法移民。

李信和特使將中國描述為"一個有實力的負責任的國際社會成員"，她說，可能需要"低調外交"來說服中國政府遵守不驅回原則，該原則要求東道國不將尋求庇護者或難民送回其生命或自由會受到威脅的地方。

她在首爾舉行的新聞發布會上說：“如果邊境重新開放，可能會有許多難民面臨強制遣返，這是必須防止的”。

李信和女士在首爾高麗大學教授國際關係，7月被5月上任的尹錫烈總統任命為韓國朝鮮人權國際合作大使。尹錫悅承諾將促進北方(朝鮮)的人權狀況。

路透社說，這個職位已空缺了五年，尹錫悅的前任試圖改善與平壤的關係，而平壤認為首爾對其人權記錄的批評是敵對行動。

本月早些時候，一家朝鮮國家廣播電台將尹錫悅形容為惡意和對抗性的。

首爾報告稱，在冠狀病毒大流行期間，抵達韓國的脫北者人數創下歷史新低。朝鮮在本月宣布戰勝了冠狀病毒（COVID-19）之後，取消了對強制佩戴口罩和保持社交距離的一些限制，但邊境地區除外。