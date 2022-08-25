巴基斯坦前總理伊姆蘭-汗獲保釋

巴基斯坦/伊姆蘭-汗

被指控違反巴基斯坦反恐法的該國前總理伊姆蘭-汗 （Imran Khan）今天8月25日獲得保釋。

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法新社引述其黨內一名官員提供的消息報道，巴基斯坦前總理伊姆蘭-汗獲得保釋。巴基斯坦反恐法庭的這個決定可讓伊姆蘭-汗繼續在全國各地舉行一系列集會，呼籲提前舉行選舉。

這位前總理被送上法庭是幾個月來政治鬥爭的最新動作，這場鬥爭始於4月，當時這位前板球明星被國民議會的不信任動議推翻。

自那時起，他在全國各地舉行了大型集會，攻擊建制派和謝里夫總理的政府，他說這是由美國將其策畫的"陰謀"強加給巴基斯坦。

前政府信息部長、伊姆蘭-汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）的高官喬德里（Fawad Chaudhry）說，法院的裁決沒有立即公布，但汗先生被"臨時釋放"，直到九月一日。他補充說："我們對法庭這一決定並不滿意"。"法院應該取消對該案的起訴"。

這場政治危機發生在當局努力應對創紀錄的季風降雨在該國大部分地區造成的嚴重洪災之際。

據國家災害機構周四公布的最新數據，自6月以來，已有903人死於洪水，超過18萬人逃離農村地區的家園，到旱地上避難。

巴基斯坦的經濟也受到影響，如果國際貨幣基金不批准在下周恢復60億美元的救助，該國就有可能發生外國貸款違約。

伊姆蘭-汗和他所在的民族主義政黨的其他高級成員自他下台以來面臨著一系列的指控。

對伊姆蘭-汗的最新指控是他上周末的一次集會上發表講話抨擊一名地方法官，該法官簽署了逮捕其政黨（PTI）一名官員的逮捕令，這名官員已被關押一周，該黨領導人稱他在關押期間受到了酷刑。

伊姆蘭-汗的主要目標是爭取早日舉行大選，但政府沒有顯示這樣做的跡象。

伊姆蘭-汗於2018年當選，承諾結束腐敗。但在經濟困難的情況下，他的民意支持隨後受到削弱。

在他的統治下，該國的經濟指標急劇下降，國際貨幣基金暫停了一項60億美元的貸款計畫，新政府剛剛將該計畫重新納入正軌。

法新社這個報道說，伊姆蘭-汗也失去了巴基斯坦軍方的支持。

另外，周日，巴基斯坦媒體監管機構（PEMRA）禁止電視台直播這位前總理的演講，稱他正在發表"仇恨演講"，"可能會擾亂公共和平與安寧"。